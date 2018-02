"In al die tijd hebben we 4.000 mensen kunnen helpen" Welverdiend pensioen na 30 jaar inzet voor slachtoffers prostitutie en mensenhandel DAVID ACKE

17 februari 2018

Dertig jaar lang heeft ze zich ingezet voor slachtoffers van mensenhandel en prostitutie, maar sinds kort staat Patsy Sörensen niet langer aan het hoofd van de ngo Payoke. Op haar 65ste heeft ze de fakkel doorgegeven, en is het tijd om van een welverdiend pensioen te genieten. Maar of het een rustig pensioen wordt? "Mijn uitgever blijft maar aan mijn mouw trekken voor een boek over mijn ervaringen."

Payoke werd oorspronkelijk opgericht als een steunpunt voor sekswerkers, maar later kwam daar ook een focus op mensenhandel bij. En dat leidde uiteindelijk tot een erkend opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van internationale mensenhandel in de Antwerpse rosse buurt. Jarenlang met Patsy Sörensen aan het hoofd, tot zij besloot om de fakkel in alle stilte door te geven.





Hoe is het mogelijk dat iemand als Patsy Sörensen er in alle stilte vandoor kan gaan?

"(lacht) Tja, het was in de aanloop naar mijn pensioen ongelooflijk druk, en zo ben ik eigenlijk vergeten om dat onder de aandacht te brengen. Pas op, er is een afscheidsfeestje geweest, hoor. Eentje met 140 genodigden. Vooral mensen van het parket, de federale politie, medewerkers, vrienden en familie. Maar je hebt gelijk, misschien hadden we er meer ruchtbaarheid aan moeten geven. Ik was zo druk bezig met het zoeken naar een geschikte opvolger. Ik wilde de deur hier achter me dichttrekken met de geruststellende gedachte dat Payoke in goede handen is."





Die geschikte opvolger heb je gevonden in Klaus Vanhoutte.

"Klopt. Ik ken Klaus al erg lang. Hij sprong geregeld in wanneer ik niet in het buitenland kon gaan spreken. Toen ik mijn lijstje met mogelijke opvolgers aan het overlopen was, kwam ik uit bij zijn naam. Mijn gevoel zei me dat hij wel eens de man zou kunnen zijn. Toen we afspraken om het hierover te hebben, bleek hij zelf al een heel plan uitgedokterd te hebben voor de toekomst van Payoke. En die plannen bleken toevallig overeen te komen met hoe ik de toekomst zie. Dat zat dus meteen goed. Zelf worstelde ik al een tijdje met het idee om de internationale en nationale werking meer in harmonie te brengen met elkaar. Klaus had dat op zijn eentje volledig uitgewerkt. Payoke heeft nood aan een nieuwe wind, maar het moet wel een goeie zijn. En die wind heb ik met Klaus zeker gevonden."





Payoke wordt nu na dertig jaar geleid door een man. Geen commentaar op gekregen?

"Jawel, hoor. Payoke wordt trouwens door twee mannen geleid, want ook de onderdirecteur is een man. Mijn commentaar? Dat we er zijn voor vrouwen én mannen. Want dat is mensenhandel. In die wereld wordt geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht."





Je hebt je drie decennia ingezet voor slachtoffers van mensenhandel en prostitutie. Maar die problematiek zal nooit helemaal verdwijnen. Frustrerend?

"In die dertig jaar hebben we zo'n vierduizend mensen kunnen helpen. Dat zijn vierduizend mensen die we een nieuwe start in het leven konden bieden. Ik vind dat niet slecht. Met ons beleid rond internationale mensenhandel waren we pioniers in Europa. Nadien hebben heel wat landen ons voorbeeld gevolgd. Op die manier hebben we onrechtstreeks nog veel meer mensen kunnen helpen. En elke persoon die we konden helpen, is een overwinning op zich. Het werk van Payoke stopt niet omdat ik met pensioen ga."





Hoe ziet jouw pensioen er eigenlijk uit?

"Mijn man is ongeneeslijk ziek, dus ik wil er vooral zijn voor hem. Hij heeft me al die jaren ook gesteund in wat ik deed. Voorts zit ik opnieuw in de raad van bestuur van Payoke, dus ik blijf wel betrokken bij de dagelijkse werking. Maar beslissingen neem ik niet meer, en dat is wel een opluchting. Daarnaast wil ik blijven reizen. Ik zou heel graag nog eens naar Canada gaan en ook de Balkan blijft me boeien. Mijn uitgever blijft ondertussen aan mijn mouw trekken voor een boek over mijn ervaringen. Maar er zijn zoveel verhalen dat ik niet weet waar te beginnen."





Je bent vroeger ook politiek actief geweest. Iets wat je opnieuw zou doen?

"Neen. Hoewel ik de gemeentepolitiek enorm boeiend vind en dat heel graag gedaan heb, denk ik niet dat partijen staan te springen om mij opnieuw aan boord te hijsen. Ik ben nogal een controversieel figuur. (lacht) Daarnaast kan ik het niet onder stoelen of banken schuiven dat ik ontgoocheld ben in het linkse spectrum van de politiek. Zelf ben ik ook links georiënteerd, maar in het dertigjarige bestaan van Payoke heb ik weinig interesse gevoeld langs linkse zijde in wat wij hier doen. De meeste politici die ik hier over de vloer heb gekregen, waren N-VA'ers. Het wordt niet gemakkelijk om te beslissen op wie ik in oktober ga stemmen."





Laat ons afsluiten met een weetje: waar staat Payoke eigenlijk voor?

"Eind jaren tachtig woonde ik in de Zirkstraat, in de prostitutiewijk. Toen al stond mijn deur open voor sekswerkers. Ze mochten bij mij een koffietje drinken en wat praten. Samen met Yolande, een prostituee die ik goed kende, heb ik een actiegroep opgericht tegen de sluiting van de Keistraat (waar veel prostituees gevestigd waren, red.). Vandaar de naam Payoke: Patsy, Yolande, en de 'ke' omdat we klein begonnen zijn."