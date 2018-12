“Illegale taxichauffeur had goede bedoelingen” Uitspraak rechter zet kwaad bloed bij moeder van verdronken Didier Patrick Lefelon

05 december 2018

09u26 0 Antwerpen De rechtbank heeft woensdagmorgen Saddam E.A. (27) uit Merksem vrijgesproken voor de onopzettelijke doding van Didier Bartholomeus (25) uit Schilde. “Er kan geen twijfel zijn over de goede intenties van Saddam E.A. toen hij Didier Bartholomeus liet uitstappen”, zegt de rechtbank.

Saddam E.A., die zonder wettelijke taxivergunning reed, had Bartholomeus op 25 september 2016 opgepikt aan club The Villa in Antwerpen waar hij zijn verjaardag had gevierd. Onderweg zette Saddam E.A. de dronken Didier uit de auto omdat hij lastig deed. Dat gebeurde op de parking van de Glasstraat in Merksem. Didier Bartholomeus werd twee dagen later dood uit het Dokske opgevist. Het dok ligt enkele honderden meter verwijderd van de Glasstraat.

“Geen duidelijk verband”

De rechter oordeelt dat er geen duidelijk oorzakelijk verband is tussen de handelswijze van Saddam E.A. en de dood van Didier Bartholomeus.

“Saddam E.A. moest niet voorzien dat zijn passagier Didier Bartholomeus kon verdrinken nadat hij was uitgestapt. Er kan hem geen gebrek aan voorzichtigheid verweten worden. Hij moet worden vrijgesproken.”

Voor hun oordeel houden de rechters rekening met de dronken toestand (3,75 pro mille) van Didier. Daar zijn alle getuigen het over eens. Didier was lastig en agressief omdat hij een stuk van zijn tand was verloren. Ook dat bevestigen getuigen. De uitleg van Saddam E.A. over het uitstappen stemt overeen met wat op camerabeelden te zien is. Didier stapt zelf uit, huppelt weg en blijft op het einde van de straat heen-en-weer lopen.

Saddam E.A. probeert nog de portefeuille van Didier terug te geven maar dat mislukt. De rechters zien daar geen poging tot diefstal in en spreken hem ook daarvoor vrij.

“Het volstaat dat de verdachte twee jaar met de schrik heeft gezeten.” Moeder Micheline Duysens

Micheline Duysens, de moeder van Didier, kan de vrijspraak amper vatten. Zij blijft erbij dat Saddam E.A. Didier doelbewust op de donkere plek dumpte om hem daar te bestelen.

“Ik ga niet in beroep. Voor mij stopt het hier. Het volstaat voor mij dat Saddam E.A. twee jaar met de schrik voor dit proces heeft gezeten. Ik steek mijn energie verder in de strijd tegen illegale taxichauffeurs en een jongerencampagne voor bewust uitgaan.”

Advocaat Kris Luyckx, die Saddam E.A. verdedigde, had gepleit dat geen enkele taxichauffeur verantwoordelijk kan zijn voor wat er gebeurt na het uitstappen van een klant. “Deze vrijspraak bevestigt mijn stelling. Uit camerabeelden blijkt dat Didier Bartholomeus na het uitstappen nog een eindje is weggewandeld van het dok. Hoe hij daarna toch in het water is gesukkeld, weet niemand.”