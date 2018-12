“Ik wil mensen de magie echt laten beleven” Goochelaar Tim Oelbrandt brengt met ‘Heen en Terug’ eerste theaterstuk Dieter Lizen

17 december 2018

18u56 0

Antwerpenaar Tim Oelbrandts goochelt al sinds zijn kinderjaren, Hij bedenkt de trucs voor tv-goochelaars zoals Nicholas op VTM en is nog steeds titeldragend Nederlands Kampioen Goochelen. In zijn eerste magische theatervoorstelling ‘Heen en Terug’ gaat Tim op verkenning in de 19de eeuw, de periode van de spiritisten en geestenoproepers. “Bij een klassieke goochelshow gaan mensen al snel op zoek naar de ‘truc’ achter de magie. In mijn voorstelling wil ik je vooral de magie laten beleven, zonder dat je trucs wil ontleden”.



Samen met regisseur en tekstcoach Dimitri Duquennoy is Tim druk aan het repeteren in het salon van De Studio aan het Mechelse Plein. De hoge plafonds en pluchen zetels vormen het perfecte decor voor ‘Heen en Terug’, Tims eerste theatervoorstelling. “Ik neem de toeschouwer op sleeptouw naar de 19de eeuw, een tijd waarin spiritisten en charlatans beweerden dat ze geesten konden oproepen. Veel van die voorstellingen speelden zich af in de salons van de rijke hogere burgerij. Ze hielden séancers met een geestenkabinet of brachten toeschouwers onder hypnose”.

Tim won in 2017 de Grand Prix op het Open Nederlands Kampioenschap Goochelen en omdat er in 2018 geen kampioenschap werd georganiseerd is hij nog steeds Nederlands’ kampioen. Hij bedenkt ook trucs voor goochelshows zoals ‘Nicholas’ op VTM en ‘Donovan Magicien’ op RTL. “We zijn vrij om daar de gekste dingen te bedenken, maar als de factoren tijd en geld op het touw komen, moet er vaak wel heel wat gewijzigd worden”. De laatste jaren heeft hij zich vooral verdiept in de psychologie achter de goochelkunsten. “Bij een goede goochelaar is niet de truc van belangrijkste. Het zit hem ook in de presentatie, de sfeer, de techniek, het hele verhaal dat je er omheen weeft. De combinatie van dat alles maakt iemand tot een goede goochelaar”.

Bij het maken van de voorstelling is Tim verder gegaan dan wat hij normaal doet. “In een klassieke goochelshow ga je als toeschouwer meestal op zoek naar ‘de truc’: ‘oh, hij houdt die kaart in zijn mouw’; of ‘die vrouw zit natuurlijk verstopt in de ene helft van de kist’, zo krijg je een aaneenschakeling van anti-climaxen. Dat wilde ik niet, ik wil dat mensen opnieuw de magie gaan beléven. Net zoals je bij een goed concert kippenvel kan krijgen van een meeslepende solo. Wel, die magie opwekken gaan we doen we onder meer via hypnose, een techniek waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het echt werkt, maar ook met andere trucs. Daarnaast zit de vertelling doorspekt met weetjes waar je verder over kan nadenken. Wist je bijvoorbeeld dat er meer sterren aan de hemel staan dan dat er zandkorrels op aarde zijn?”.

In het salon is maar plaats voor maximaal 70 toeschouwers, net waar Tim naar op zoek was. “Bewust een klein publiek, want ik wil dat de toeschouwers op het puntje van hun stoel zitten en ook echt deel gaan uitmaken van de voorstelling. We gaan geen geesten oproepen maar wel mensen, enkel uit vrije wil uiteraard, hypnotiseren”. Wie zin heeft in een avondje humor en magie kan tussen 8 en 12 januari vijf keer de voorstelling meemaken in het salon van De Studio. Nadien trekt Tim met ‘Heen en Terug’ op tournee langs Vlaamse theaters. Www.timoelbrandt.be