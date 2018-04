"Ik wil het ultieme kledingstuk maken" ONTWERPSTER JASNA ROK (25) SCOORT MET FASHIONTECH NINA BERNAERTS

27 april 2018

02u50 0 Antwerpen De piepjonge modeontwerpster Jasna Rok (25) was gisteren op het Saint-Petersburg Fashion Week in Rusland één van de grote namen. Haar droom: een kledingstuk maken dat je voortdurend kan aanpassen en dat je niet moet wassen.

Alsof er een rockster op het podium staat. De 25-jarige Jasna kan een hele zaal uit haar hand doen eten als ze goochelt met hologrammen, virtual reality-brillen en zelfs EEG-lezers. Als ze haar presentatie heeft afgerond moeten er selfies gemaakt worden. Het gaat hard voor haar jonge designstudio, vorige week nog India, gisteren Sint-Petersburg en vandaag op de hackathon in Brussel, hoe kan dat? "Vrijdag sta ik niet letterlijk in Brussel want ik zit nog in Rusland, ik sta er dus virtueel."





Digitale kloon

"Soulmade brengt voor het eerst een holovice op de markt en ik zal die presenteren, of toch mijn digitale kloon zal die presenteren. Er is een 3D-scan gemaakt van mij, ik heb een presentatie opgenomen met greenscreen en die zal daar vandaag holografisch te zien zijn. Ik kan niet overal tegelijkertijd zijn dus dat is ineens een oplossing. Eigenlijk is dat ook wat ik doe, ik bedenk oplossingen voor problemen."





Toch begon Jasna als mode-studente, maar wat ze nu doet is toch compleet anders. "Ik was bezig met mijn eindwerk en ik werd zo overmand door stress dat ik daar inspiratie in gevonden heb. Ik wilde kledij maken waarin mijn gevoelens in weerspiegeld worden. Daaruit is de kraag gekomen die verbonden staat met mijn brein. Dankzij de EEG-scanner op mijn hoofd, beweegt de kraag. Als ik gestresst ben, gaat ze omhoog, ter bescherming. Dat is de eerste keer dat kledij op die manier verbonden wordt met de mens", vertelt Jasna. Maar noem haar geen mode-ontwerpster. "Ik heb latijn-wiskunde gestudeerd dus ik heb die wetenschappelijke kant mee, mijn vader is technicus dus die interesse was er bij mij ook. Ik ben ook nu nog wel bezig met mode maar op een heel andere manier. Mijn levensdoel is één kledingstuk maken, dat je niet moet wassen, dat aanpasbaar is tegen koude en warmte, dat modulair is. Net zoals je telefoon, je hebt maar één telefoon, met verschillende functies. Dat wil ik eigenlijk ook voor kleding. Ik geloof dat dat mogelijk is. We gebruiken nu al nano-technologie om kledij helemaal compleet waterafstotend te maken bijvoorbeeld."





De vrouwelijke Elon Musk wordt nu al gevraagd door allerlei techbedrijven en overheden. Zo werkt ze onder andere samen met Nokia maar ook Volkswagen. "Wat ik daarvoor doe, is buiten hokjes denken. Een auto die van kleur kan veranderen bijvoorbeeld, je mood kan aanvoelen en daar je spotify-lijst op aanpassen of detecteren dat je koud hebt en de verwarming opzetten. Het zijn enkele zaken die al mogelijk zijn maar nog niet worden toegepast."