"Ik wil er graag nog zes jaar bijdoen" ONDERWIJSSCHEPEN CLAUDE MARINOWER BEZOCHT 303 ANTWERPSE SCHOLEN PHILIPPE TRUYTS

01 juni 2018

02u42 0 Antwerpen Amerikaans oud-ambassadeur Howard Gutman bezocht alle Belgische gemeenten, onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) deed op vijf jaar hetzelfde met de Antwerpse scholen. De Stedelijke Topsportschool stond woensdag als 303de en laatste op de lijst. Alhoewel. "Ik zou mijn werk nog graag zes jaar voortzetten."

De Topsportschool in Wilrijk is een parel aan de kroon van het Stedelijk Onderwijs. Bezieler Frans Van den Wyngaert maakte in 2016 nog net voor zijn pensioen de opening mee. Vandaag telt de school 191 leerlingen van 9 sportfederaties en 30 leerkrachten. "Kijk hoe netjes alle ruimten hier zijn. Zelfs de kleedkamers ruiken niet muf", stelt Claude Marinower tijdens zijn rondgang met directrice Heidi Van Rooy vast. Hij heeft opgevangen dat er een leerling van 2,09 meter rondloopt. In de topsporthal - de grootste van het land - wordt zijn geduld beloond. Xander Vermeulen (15), die bij de Antwerp Giants speelt, is aan het trainen. Dat vraagt om een foto. "Zo lang je me maar niet naast hem zet", lacht de schepen.





"Met dit 303de bezoek (aan scholen met leerplichtonderwijs, red.) rond ik iets af wat eerder toevallig is begonnen. Misschien zat die stunt van Gutman ergens in mijn hoofd. Ik dacht vooral dat ik een lange traditie verderzette. Niet dus. Bij een van mijn eerste bezoeken had een leerkracht tranen in de ogen. In 38 jaar carrière had hij nooit een schepen van Onderwijs gezien. Ik heb in vijf jaar veel expertise gezien in de scholen. Kleuterjuffen een zwaar beroep? Ik teken met beide handen. Het is prachtig hoe schoolteams zich inzetten, of hoeveel betrokkenheid er is bij ouders."





"We zijn de onbetwiste onderwijshoofdstad van Vlaanderen, met 103.000 leerlingen. Dat zijn er meer dan Mechelen en Leuven inwoners tellen. In Antwerpen zijn er 175 nationaliteiten. Dan wéét je welke enorme uitdagingen er zijn. Verbaast het dan dat in onze stad dubbel zoveel leerkrachten afhaken binnen de vijf jaar? Als ze kunnen, gaan ze buiten Antwerpen lesgeven. Of ze verlaten het beroep. Ik zeg niet dat je hen meer moet betalen. Maar ze verdienen wel een job die werkbaar is."





Iedereen heeft talent

Welke momenten blijven Marinower bij? "Ik ben geschrokken van de verschillen op het vlak van infrastructuur die je tegenkomt binnen hetzelfde schoolnet. Namen noem ik niet. Sommige scholen spelen qua uitrusting in de Champions League, andere in vierde provinciale. En puur menselijk? In Ekeren bezocht ik een kleuterklasje net voor Sinterklaas. Maar ik verjaarde ook. Plots stond daar een kleuter met een kroon voor mij en begonnen ze te zingen. Dat doet iets met je. Ik herinner me een Afghaans meisje van 10. Ze was 1,5 jaar in ons land en schreef gedichten in het Nederlands. Iedereen wordt met talenten geboren. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat een kind zich kan ontwikkelen. Op het Kiel hebben we A'REA 2020 gelanceerd (een netwerk waarin veertien scholen, goed voor 6.000 leerlingen, de wijk en de ouders nauw samenwerken, red.). Zonder die ronde langs 300 scholen was dat initiatief er niet gekomen, denk ik."





"Als beleidsmaker mag je niet in een ivoren toren blijven zitten. Neem nu de school van het Pulhof in Berchem. Ik zag dat de leerlingen via de oversteekplaats niet allemaal op het tramperron geraakten. Na overleg is de oversteek aangepast. Blijf je achter je bureau, dan zie je dat probleem niet."





Zeeklassen

Claude Marinower was in 2013 de eerste niet-socialist sinds de Eerste Wereldoorlog die schepen van Onderwijs werd. En dat heeft hij geweten, nadat hij had beslist om het Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald (de 'zeeklassen') te koop te zetten. Er volgden protestacties. Marinower: "De emoties kan ik begrijpen. Maar het was onbetaalbaar geworden. Het home haalde een bezetting van 55 procent. Er verbleven vooral leerlingen van het Stedelijk Onderwijs. Zogezegd omdat de andere netten niet geïnteresseerd waren. We hebben voor álle scholen een systeem met vignetten gelanceerd. Resultaat: ook de andere netten zijn massaal op de meerdaagse uitstappen gesprongen. Zo heb ik het bestuursakkoord van mijn voorganger uitgevoerd. Zou ik vandaag dezelfde beslissing treffen? Ja. Jaarlijks besparen we nu op de meerdaagse uitstappen 1,8 miljoen euro. Een deel daarvan investeren we in andere onderwijsprojecten."





Investeren in secundair

Eind dit jaar wordt Claude Marinower 64. Maar hij wil er nog gerust zes jaar bijdoen. "Laten we de verkiezingen afwachten. Ik stel geen exclusieven. Maar er is zoveel in gang gezet dat ik de resultaten verder vorm wil geven. En dan zal ik scholen blijven bezoeken. De uitdagingen zijn groot, denk maar aan vroegtijdige schoolverlaters. We hebben de capaciteitsnoden van het basisonderwijs weggewerkt, in het secundair moeten we nog stevig investeren, met een groei van 750 scholieren per jaar."