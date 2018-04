"Ik wil bewijzen dat ik wel iets kan afmaken" OOK ANDERSVALIDEN TRAINEN KEIHARD VOOR TEN MILES DIETER LIZEN

20 april 2018

02u58 0 Antwerpen 40.000 lopers maken zich op voor de Antwerp Ten Miles nu zondag. Ook Wim Huybrechts (44) uit Schoten wil, ondanks een fysieke handicap en een bipolaire stoornis, voor het eerst meedoen aan de short run van 5 kilometer. "Ik wil bewijzen dat ik wel iets kan afmaken."

De Ten Miles betekent voor sommigen een sportieve uitdaging tegen de klok, voor anderen - zoals Wim Huybrechts - is het ook op heel wat andere vlakken een grote uitdaging. Wim heeft fysieke beperkingen door een zuurstoftekort bij zijn geboorte. Hierdoor functioneert zijn linkerhelft minder goed. Daar komt nog eens een bipolaire stoornis bovenop, waardoor Wim last heeft van sterke stemmingswisselingen. Toch houden Wims beperkingen hem niet tegen om aan sport te doen. "Ik beoefen al enkele jaren Cross Fight, een combinatie van crossfit en gevechtssport. Ik train in sportschool Perfect Team in Berchem, met gewone sporters. Mijn teamgenoten en trainers Ben en Cindy zien me niet als iemand met een beperking. Dat vind ik fantastisch, ik voel me daar ook echt een van hen", zegt Wim. "Dankzij teamgenoot Johan ben ik op het idee gekomen om mee te lopen met de short run. Hij liep vorig jaar mee, maar zondag loopt hij met mij mee."





Angst

Twee tot drie keer per week gaat Wim joggen met Marleen, een begeleidster van Pegode, het woonproject waar hij woont. "Ik heb al eens meegedaan met de Valentijnsrun, die was ook vijf kilometer. Daar kreeg ik het in de laatste kilometer echter heel moeilijk doordat ik te snel gestart was", legt Wim uit. "Op de short run wil ik daarom de massa laten voorgaan en vooral proberen mijn eigen ritme te vinden. Ik kijk enorm uit naar zondag, maar ik heb ook wat schrik. Ik ben als de dood voor luide knallen, zoals zo'n startschot, en om te struikelen. Maar als ik me een beetje achteraan in het pak lopers opstel, zal het wel lukken."





Dolly Parton

Wim wil zich met zijn deelname ook bewijzen. "Ik heb dankzij mijn ouders mogen studeren op een humaniora voor mensen met een beperking. Maar ik werd er gepest, waardoor ik serieus in de put ben beland en mijn school niet heb afgemaakt. Nu wil ik tegenover mijn ouders en leerkrachten van toen iets terugdoen en bewijzen dat ik wel iets kan afmaken."





Wim wil met zijn loop ook een goed doel steunen, namelijk de 'Imagination Library' van Dolly Parton. "Ik ben begeesterd door country en western en Dolly is voor mij een heldin. Ze bezorgt honderdduizenden kinderen tussen 0 en 5 jaar in de VS gratis prenten- en leesboeken. De eerste vijf jaar zijn voor de verstandelijke ontwikkeling van een kind van levensbelang. Ik heb zelf de kans gehad op goed onderwijs en breng negentig procent van mijn dagen door met lezen en studeren. Daarom koos ik voor dit goede doel."





Wie de Dolly Foundation wil steunen, kan een gift doen op rekeningnummer BE09750683878757.