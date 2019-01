“Ik vreesde voor een zuuraanval”: boze man bekogelt loketbediende met sap van Zwanworstjes BJS

28 januari 2019

16u21 0 Antwerpen De Antwerpse procureur wil dat de 58-jarige E. uit Merksem door een psychiater wordt onderzocht. De vijftiger had een loketbediende - uit onvrede met een GAS-boete - met een bokaal bekogeld. “Daarin zat sap van Zwanworstjes, maar mijn cliënte vreesde een zuuraanval.”

De aanleiding van het incident is een conflict tussen een bewoner en een parkeertoezichter. Beklaagde E. was door de vrouw op de bon geslingerd. Hij had zijn wagen met twee wielen op het trottoir gezet “om te voorkomen dat voorbijrijdende vrachtwagens schade zouden aanrichten”. Dat hij een GAS-boete had ontvangen, vond E. zó oneerlijk dat hij de opsteller van de boete er persoonlijk over wilde spreken. Maar keer op keer werd hij wandelen gestuurd.

Op 14 maart 2017 zat het E. zó hoog, dat hij naar het stadsloket in Antwerpen trok om verhaal te halen. Toen de medewerkster van het loket hem verder wilde helpen, ging de man volledig door het lint en gooide een bokaal met een doorschijnende vloeistof tegen de dame.

“De bokaal is gelukkig niet gebarsten, maar kwam wel hard tegen de kin en het borstbeen van mijn cliënte terecht”, stelde advocaat Giles Snelders, die voor de loketbediende 1.500 euro schadevergoeding vroeg. “Achteraf zou blijken dat de vloeistof in de bokaal het sap van Zwanworstjes betrof. Maar dat kon mijn cliënte natuurlijk niet weten. Zij dacht dat ze was ontsnapt aan een zuuraanval, zoals die van in de Delhaize in Antwerpen.”

De procureur wilde tegen E. aanvankelijk 10 maanden cel, gekoppeld aan probatievoorwaarden, eisen, maar kwam daar gedurende de zitting op terug. “Misschien is het beter om hem door een psychiater te laten onderzoeken?” De rechter ging akkoord en stelt op 11 februari in een tussenvonnis een deskundige aan.