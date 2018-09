"Ik vertel kijker niet hele verhaal" BEN SLEDSENS MIKT MET KLEURRIJKE EXPO OP UW FANTASIE DIETER LIZEN

07 september 2018

02u49 0 Antwerpen Met 'Two Trees', zijn tweede solo-expositie bij Tim Van Laere Gallery, trekt Antwerps kunstschilder Ben Sledsens de toeschouwer in een kleurrijke wereld vol ridders, prinsessen en poëtische natuurtaferelen. Verzamelaars staan in de rij, maar Bens voeten blijven op de grond. "Ook als ze mijn werk niet meer willen, zal ik koppig blijven voortdoen."

Hij is nog maar 27 jaar, maar toch staan internationale collectioneurs in de rij om een Ben Sledsens te kunnen kopen. Zelfs in Los Angeles hebben ze al kennis gemaakt met zijn kleurrijke, utopische doeken vol verwijzingen naar de kunstgeschiedenis, zijn eigen leven en het dierenrijk.





Sledsens' werk zet zich niet af tegen de schilderstraditie, maar wroet er zich met beide voeten in. De exotiek en de naïeve perspectieven refereren aan de jungle-panelen van Henri Rousseau en de bonte kleuren kan je ook bij een fauvist als Henri Matisse terugvinden. Maar soms verraden een paar witte sneakers of een baseballpetje op het hoofd van de personages in welk tijdsgewricht hun maker leeft. Dit keer zijn er ook een aantal taferelen van ridders en prinsessen bij. "Ik ben al van kindsbeen af gefascineerd door de middeleeuwen. Ik vergroot de clichés uit, maar ik romantiseer die periode ook echt in mijn werk. Bijvoorbeeld door bloemen op een schild of een hartje in een bijl te schilderen."





Eén groot verhaal

Met subtiele details die terugkomen in andere werken worden de doeken aan elkaar geweven.





Zo spelen drie figuren een gezelschapsspel in 'Mens Erger je Niet', terwijl achter hen een schets van een houthakker uit Sledsens' vorige expositie aan de muur prijkt. "Als ik één werk af heb, komt daaruit vaak al een idee voor een volgend. Zo hoop ik dat mijn oeuvre op de duur één groot verhaal gaat vormen", zegt Sledsens.





De kleurrijke doeken doen een beroep op de fantasie van de toeschouwer. "Ik wil dat mensen ook echt zin krijgen om in mijn schilderijen te stappen."





Overzichtsboek

Achter elk werk zit wel een verhaal. "Soms kan dat ontsproten zijn uit iets wat ik zie op straat of in het park, soms komt het voort uit gebeurtenissen in mijn eigen leven", zegt Sledsens. "Dat vertaal ik dan in mijn eigen beeldtaal op doek. Ik vertel ook niet graag het hele verhaal, ik heb liever dat de toeschouwer er zelf een interpretatie aan geeft".





In samenloop met deze tentoonstelling wordt ook een eerste overzichtsboek van Ben Sledsens gepubliceerd worden, uitgegeven door Hannibal. "Ik ben vooral nerveus voor het boek. Het is mijn eerste boek, dus voor mij is dat wel heel bijzonder". De expositie 'Two Trees' loopt nog tot 20 oktober bij Tim Van Laere Gallery in de Verlatstraat.