“Ik heb geen zin in het jaar te veel” ‘Grungblaver’ Marc Fransen (64) stopt na 20 jaar als ATV-nieuwsanker Philippe Truyts

16 november 2018

23u20 0 Antwerpen “Het afscheid gaat pijn doen. Maar ik heb geen zin in het jaar te veel.” Marc Fransen (64) presenteert op 29 november zijn laatste nieuwsuitzending bij ATV. Twintig jaar lang was hij er de warmste stem. Die kan hij blijven gebruiken voor andere passies: zingen bij de Grungblavers én acteren in zijn ‘home town’ Wilrijk. “Ik heb zó’n schoon leven.”

Marc Fransen laat in zijn ziel kijken in ’t Spant in Wilrijk. Een symbolische plek. “Hier ben ik gebeten door de toneelmicrobe. Mijn vader speelde bij kring Ars. Hij bracht me ook de liefde voor taal bij. Ik ging Germaanse studeren en werd leraar Nederlands-Engels. In Pius X op het Kiel, een droom die uitkwam. 34 jaar lang, vanaf 1978.”

Daar kwam dan ATV bij, in 1998. Je was al 44. Een late roeping?

“Ik zat voor die camera en voelde: ‘Ik doe dit zó graag! Eigenlijk was ik al een paar jaar eerder bij ATV beland. Ik verzorgde voor De Antwerpenaar de voice-over voor Karl Apers. Terwijl ik er rondliep, zochten ze nieuwe ankers. Eerst wilde ik niet. Voor de lol deed ik toch een screentest. In 1998 zat hoofdredacteur Rudy Collier wat te rommelen in de kasten. Hij kwam die screentest tegen en riep Hans Hellemans, de huidige hoofdredacteur, erbij. Hans’ vrouw was een collega van mij op Pius X. Drie dagen later mocht ik starten. Mijn lang haar ging eraf en ik moest een idiote bril dragen.”

Waar heb je als journalist het meeste plezier aan beleefd?

“Mijn mooiste moment speelde zich in Londen af, in 2007. Ik interviewde er Rod Stewart aan de Thames. Er was in die tijd weer eens sprake van een fusie tussen Antwerp en (Germinal) Beerschot. Stewart is een Celtic-fan en dus ging het gesprek al snel over de rivaliteit tussen ‘zijn’ Celtic en de Glasgow Rangers. Dankzij de journalistiek heb ik helden van vroeger kunnen interviewen: Donna Summer, The Eagles, The Troggs. Weet je: van een zware dag als journalist kwam ik nooit moe thuis. Maar na zeven uur lesgeven was ik steendood. Er waren natuurlijk ook de ‘bloopers’. Toen ik doorschakelde naar een live van collega Lynn Gilot, vroeg ik: ‘Hoe lang gaat de staking nog duren, schat je?’ Daar is hartelijk om gelachen.”

Hoe combineerde je ATV met een leraarsjob?

“Op Pius X had ik een goede directeur. Hij hield mijn woensdagen vrij. De school besefte dat er een wisselwerking was. Ik gaf Nederlands in functie van het leven buiten. Ik begon krantenstukjes te bespreken in de les grammatica en wees zo op het belang van bepalingen van plaats en tijd. Feiten: daar gaat het om in de journalistiek. Waar, wanneer, hoe. Je hebt als nieuwsanker 15 of 20 seconden voor een intro. Lok de kijker, maar lieg niet. Maak van een terreuroefening geen échte aanval. Dan maak je sommige mensen bang voor niets. Wees jezelf en dien. Dirk Sterckx (ex-VRT) zei me: ‘Wil je goed overkomen op tv, zorg er dan voor dat je overeenkomt met de mensen achter de schermen.’ Als anker ben je niet de ster. Nee, dat zijn de gasten die in regen en wind rondlopen.”

“Na het proces tegen Hans Van Themsche wilde ik weg uit het onderwijs”

“Die wisselwerking tussen media en onderwijs was voor mij het moeilijkst toen Hans Van Themsche de kleine Luna en haar au pair Oulematou vermoordde, in 2006. Ik kende Hans en zijn ouders, als dorpsgenoot. De vader is geen pure Vlaams-nationalist, hij is vooral een weldoener. De moeder is links. Als kind was Hans vrolijk, heel intelligent ook. Tegen zijn 15-16 jaar was hij dat vrolijke kwijt. Hij zat op internaat in Roeselare. Op die fatale dag stond ik voor de klas. Niemand mocht buiten. Dankzij mijn contacten met ATV kon ik de leerlingen kalmeren. Om een uur of vier belde de hoofdredacteur. Of ik naar het huis van de ouders kon? Ik wist dan nog niet dat Hans Van Themsche de dader was. Toen het besef kwam, kon ik het niet geloven. De dag nadien was ik de enige die zijn vader Peter heeft geïnterviewd. Hij snikte, uitte zijn medeleven voor de slachtoffers. Hij begreep niet wat zijn zoon had bezield. Men is er toen van alles gaan bij sleuren. Over problemen met Marokkanen op school, over zijn grootvader die oostfrontstrijder was geweest en met wie hij amper contact had.”

Van Themsche is veroordeeld voor moord met een racistisch motief.

“Het móest de eerste racistische moord worden. Vic Van Aelst, advocaat van neergeschoten slachtoffer Songül Koç, was het daarmee niet eens. Haar familie verving hem. Racisme was niet dé drijfveer. Hans wou stoppen met leven. Toen ik hem in de gevangenis opzocht, zei hij me: ‘Ik wou mijn ouders niet meer tot last zijn en doodgeschoten worden.’ Ik mocht van Pius X de rechtszaak volgen als ik er achteraf met de leerlingen van de hogere jaren over praatte. Ik ben die week in de rechtbank zes kilo afgevallen. En ik wilde weg uit het onderwijs. Ik zag in de klas die gasten van 16-17 jaar en dacht: ‘Hoeveel ‘Hanskes’ zitten hier misschien? Want bij hem had ik het ook nooit zien aankomen. Collega’s hebben me uit de put getrokken. Ik ben van dan af blijven vechten tegen racisme, tegen stupide argumenten en vóór rechtvaardigheid.”

Laten we het eens over de Grungblavers hebben, het fijne groepje vrienden dat prachtige Antwerpse vertalingen brengt van evergreens.

“Dat is een van die bonussen die ik aan ATV heb te danken. Guillaume Van der Stighelen (ex-reclamemaker, nu schrijver, red.) had me zien optreden met Luc Caals in 2011. Die nacht is zijn zoon Matti na een val gestorven. Een jaar later belt hij me. ‘Ik werk aan een project voor crooners. Doe jij mee?’ En tegen Guillaume zeg je niet nee. Hij heeft de Grungblavers opgericht om zijn verdriet te verzachten. Hij schrijft zó mooi. Toen we voor het eerst samenkwamen, zag ik Luc Caals daar zitten. Gène Bervoets komt binnen, Jean Bosco, Erik Goossens, Johnny Voners, Dirk Cassiers… Ik dacht: wat is dat hier? We moesten een contract tekenen. Wat Boogie Boy al niet zag zitten. Tot het voorlag: ‘Eeuwige vriendschap’ stond er. Goed, we proberen eens, in 2013: op Wijnegem Zapt. We hadden zes liedjes. Normaal trokken de toeschouwers van de ene naar de andere plek, bij ons bleven ze hangen. We zongen de hele avond altijd weer die zes nummers. ‘Wat is déés?’, keken we elkaar aan. We hadden goud in onze handen! En zie: we hebben tien keer in de Elisabethzaal gestaan. Onze planning ligt al vast tot 2021. Guillaume heeft nu bijna duizend teksten. Ik zing graag ‘Vous permettez monsieur’ (Sta me toe, meneer) van Adamo. Nu ja, zingen: het is eerder parlando.”

Straks ben je ook te zien in een film: ‘Spider in the Web’, met Monica Bellucci.

“Als nieuwsanker. Kijk, wéér zo’n illustratie van mijn leven. Wat ik ambieerde, draaide altijd groter uit dan ik ooit had gedacht. Ik heb zo’n schóón leven. Nochtans zijn er ook erge dingen gebeurd. Zoals de dood van mijn broer Luc. Een intelligente vent met veel talent, een ‘mokke’ aan elke vinger. Bankdirecteur geweest, in de cel gesukkeld, op de dool geraakt. Ik heb hem geholpen met mijn laatste 60.000 frank. Had mijn broer nog geleefd, mijn vader zou niets meer hebben gehad. Alles wat ooit tegen sloeg, is ten goede gekeerd. Viel er iets weg, dan kwam er iets anders in de plaats. En: ik heb een fantastische vrouw.”

Binnen twee weken trek je de stekker uit bij ATV. Ik hoor de krop in de keel al.

“Er zijn wel wat redenen om te stoppen. De politiek was altijd hard, maar het is nu niet meer fair. Al keek ik nog uit naar de verkiezingscampagne. Ik voel ook dat ik niet meer zo snel ben. Ik wil niet wachten tot ik midden in een interview niet meer op een woord kan komen. Het is nu aan een nieuwe generatie. De tijden veranderen. Je moet meegaan in de waan van de dag. Ik snap dat wel: wat je nu niet meteen brengt, staat na twee minuten op de sociale media. Het leukste vanaf 30 november is: niet weten wat ik op 7 januari ga doen. Ik werk nog voor Kanaal Z, maar die bellen twee dagen op voorhand. Ik ga ook schrijven: ik werk aan een thriller. In de stad waar ik zo zot van ben. Weliswaar een moeilijk lief, zoals Tom Lanoye zei. Antwerpen is de broeihaard van alles wat mooi en lelijk is. Ik hou van de taal, de mensen, de straten, zélfs van de putten die er liggen. Ook al vloek ik erop.”

Antwerpen Nog veel schoonheid, Marc.