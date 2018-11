‘Iedereen kan stralen’ is beste stadscampagne NBA

06 november 2018

16u10 0 Antwerpen De Regenboog-campagne van de stad was veruit de beste campagne van de afgelopen jaren, dat blijkt uit een onderzoek. En Rubens blijft voor de meeste mensen ook de bekendste Antwerpenaar.

De stad lanceerde naar aanleiding van Gay-pride een doorgedreven regenboog-campagne of hoffelijkheidscampagne ‘iedereen kan stralen in Antwerpen’. Alle stadsinstanties kregen een week lang de regenboogkleuren zowel on- als offline. En dat heeft gewerkt, uit onderzoek bleek dat 90 procent van de Antwerpenaren de campagne hadden opgemerkt. Die score is meteen een van de hoogste van de afgelopen jaren. Vooral de affiches, social media en de vlaggen in het straatbeeld zijn opgevallen. 42 procent interpreteert de campagne vooral als een boodschap van tolerantie naar de holebi-gemeenschap of LGBT toe. Een andere 42 procent van de respondenten associeert dit als een algemene diversiteitscampagne. Slechts 5 procent staat eerder sceptisch tegenover de boodschap ‘iedereen kan stralen in Antwerpen’.

De stellingen rond holebi en seksualiteit maken duidelijk dat de meerderheid positief of neutraal staat ten opzichte van holebi’s en culturele diversiteit. Zo vindt 75 procent het verrijkend als er verschillende culturen in Antwerpen wonen tegenover 13 procent die dit niet verrijkend vinden.

Ook de campagne rond Rubens is opgevallen, de beste affiche blijkt ook die van Rubens te zijn. Voor 70 procent van de respondenten is Rubens nog steeds de beroemdste Antwerpenaar. 85 procent van het panel geeft aan dat ze de barokcampagne zag. En 77 procent weet dat het stadsfestival plaats vindt.