"Hulpdiensten voorkwamen nóg grotere ramp" GARAGE BEERENS ZET DANKBOODSCHAP OP RAMEN NA ZWARE BRAND DIETER LIZEN

07 augustus 2018

02u42 0 Antwerpen De ravage in de werkplaats van garage Beerens is groot na de brand van donderdag . Toch krabbelt het bedrijf nu al weer recht. Met een inderhaast opgericht callcenter en drie extra werkbruggen proberen ze hun vaste klanten zo snel mogelijk te helpen. Aan de buitenkant prijkt intussen een reuzegrote dankboodschap aan de hulpdiensten.

"Bedankt aan alle hulpdiensten voor jullie inzet, moed en hulp". Die woorden van dank zijn te lezen op de ramen van de showroom van Beerens. "Het is het minste wat we kunnen doen. Het rampenplan heeft perfect gewerkt en dankzij het moedige en kordate optreden van alle hulpdiensten is hier een nog grotere ramp voorkomen", zegt Dirk Nauwelaers, general manager bij carosserie Beerens over de brand die de hele werkplaats in de as legde. "We hadden ook geluk dat het vuur niet oversloeg naar onze grote garage, want daar staan nog eens meer dan 1.000 wagens. Mensen zien vooral onze showroom, maar het bedrijfsterrein van Beerens is eigenlijk veel groter."





Werkplaats

Toch is de ravage enorm. De werkplaats vlak achter de Nissan-showroom ging volledig in de vlammen op. De zijwanden, geplooid door de hitte, zijn uit veiligheidsoverwegingen intussen weggenomen nadat één plaat zaterdag al naar beneden viel.





Meer dan 100 wagens raakten vernield of beschadigd. Eén gezinswagen in het midden van het atelier werd gek genoeg maar voor de helft verteerd door het vuur, maar al de rest is volledig verkoold. Zelfs de stalen dakconstructie ziet er wankel uit. Experts bepalen momenteel of het gebouw volledig moet worden afgebroken, of de showroom vooraan toch nog kan gered worden.





Callcenter

In die showroom ligt een laagje as op de vloer en wagens en doordat het dak flinke schade opliep, zijn er veel voertuigen onverkoopbaar geworden door rook- en waterschade.





Samen met verzekeringsagenten wordt momenteel nog uitgezocht welke daarvan te redden zijn of niet. Het bedrijf vreest het verlies van mogelijk tot 105 wagens. Zaakvoerder Erwin Beerens kondigde vlak na de brand aan dat zijn zaak maandag weer zou opengaan en hield woord. In een achterliggend kantoor werd een soort 'callcenter' ingericht waar de telefoon roodgloeiend staat.





"We proberen al onze klanten al verder te helpen, ofwel hier ofwel in onze B2-garage op de baan of in onze vestiging in Wijnegem". Naast de boekhouding en heel wat papieren ging ook een sleutelkast met 30 sleutels van wagens in vlammen op. "We proberen daarom zo snel mogelijk de juiste eigenaar aan de juiste wagen te verbinden en hen van een oplossing te voorzien. Onze IT-mensen hebben ook ons computersysteem opnieuw in gang gezet en in ons carosseriebedrijf op het zelfde terrein, openen vandaag drie extra werkbruggen om het werk van het Nissan-atelier tijdelijk over te nemen". Niemand van de 250 werknemers is technisch werkloos.