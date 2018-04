"Hou ramen en deuren gesloten": schadelijke rook komt vrij bij brand in Antwerpen sam

09 april 2018

22u31 0 Antwerpen In Antwerpen staat een gebouw in brand in de Handelsstraat. De brandweer is ter plaatse en roept omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden. "Alle rook is schadelijk", luidt het.

Het gaat om een brand in een magazijn van een matrassenwinkel. De bluswerken verlopen moeilijker dan verwacht en enkele matrassen staan nog altijd in brand. Het zal vermoedelijk nog enkele uren duren eer het vuur helemaal geblust is.

Een bewoner kon via een achterliggende straat van het terras worden gehaald. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht met een rookintoxicatie.

De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

De politie heeft een perimeter ingesteld zodat de brandweer haar werk kan doen. Gelieve de omgeving vrij te houden voor de hulpdiensten. https://t.co/phhbv7Pogt Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

We zijn ter plaatse bij een #brand in de #Handelstraat. Hou de omgeving vrij voor de hulpdiensten en hou je ramen en deuren gesloten. Alle rook is schadelijk. Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link