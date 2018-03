"Hopelijk wordt sprookje nóg mooier" Bob Merckx (bekend ex-cafébaas) 02 maart 2018

Ga je zondag kijken op het Kiel?

"Natuurlijk. We hebben afgesproken in Café Change en gaan dan met een man of tien een hap eten in het stadion. Daar volgen we de match in vak J, de béste plek. Ik zal er ook bij zijn op Cercle Brugge."





Wat is je pronostiek?

"Ik ben een bangerik. Cercle telt minder gekwetsten, heeft een bredere kern. Ons middenveld is verzwakt. Maar alles kan in zo'n duel: 2-1. En dan standhouden in Brugge."





Wat moet Beerschot Wilrijk bij promotie doen?

"Onlangs kwam Jan Van Winckel (die de technische commissie aanstuurt, red.) in het bestuur. Goede zaak, ik geloof in die mens. Ik zou Marc Brys ook behouden. Niet meer als coach, maar als technisch directeur. Hij is een echte clubman. Ik hoop echt dat het sprookje van de voorbije vijf jaar een prachtig slot krijgt." (PHT)