'Homofobe' Russen niet terechtgewezen 06 september 2018

Na haar eigen handelsmissie naar Sint-Petersburg in april ontvangt, heeft het Antwerpse stadsbestuur gisteren een delegatie uit de Russische stad ontvangen.





Dat gebeurde in het Rubenshuis met een diner tussen de schilderijen. Beide steden vieren het 60-jarige bestaan van hun officiële vriendschapsband.





De Russen werden door burgemeester Bart De Wever (N-VA) niet aangesproken over de holebirechten die in hun thuisland worden geschonden.





Nochtans had De Wevers partijgenoot, schepen Ludo Van Campenhout, tijdens de Antwerp Pride verklaard dat de stad er tijdens de gesprekken met de Russen op zou wijzen "dat gelijke rechten voor holebi's de normaalste zaak van de wereld horen te zijn".





"In mijn ogen wek je eerst het vertrouwen van externe relaties en smeed je daarna vriendschapsbanden. Pas als die context er is, kan je het over alles hebben. Het is niet de bedoeling om mensen uit te nodigen, om ze daarna publiekelijk te affronteren", verdedigt De Wever zich bij ATV.





(BJS)