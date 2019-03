"Hoe ouder je wordt, hoe beter je de blues brengt" Welkom in Antwerpen bij Paul 'boogie boy' Ambach philippe truyts

09u11 0 Antwerpen 'Come on boy, let's boogie!' Met die kreet van blueslegende B.B. King werd Boogie Boy geboren. Het artistieke alter ego van gewezen concertpromotor Paul Ambach blijft op zijn 71ste een onuitputtelijk showbeest. In club Ampere brengt hij een ode aan Ray Charles. Boogie Boy is ook lid van de Grungblavers. Hun nieuwe cd 'Pannen van het dak' komt in april uit. "Hoe ouder je wordt, hoe beter je blues en soul aanvoelt."

"Kom je niet mee zwemmen?" Paul, die in Wilrijk woont, spreekt met ons af in de David Lloyd Club in Edegem. We verkiezen koffie, wijn en een goed gesprek, vlak bij het binnen- en buitenzwembad. "Zwemmen ontspant me en geeft me nieuwe energie. Ik moet ook sporten. Ik wil een lijf als dat van Mick Jagger", grapt de man die van België een concertland maakte.

Op uw 45ste kreeg u een hartaanval. Maar u bleef met 300 per uur door het leven razen. Waar haalt u die energie vandaan?

"Niet van drugs in elk geval. Het zal wel erfelijk zijn. Mijn moeder, een Griekse Jodin met wortels in Spanje, was zeer extravert. Vader, afstammeling van Poolse Joden, zong opera. Een charismatisch man die mensen wist te begeesteren. Hij was diamantair. Wanneer hij in de diamantbeurs 'Ave Maria' bracht, weenden mensen van emotie. Mijn grootvader langs vaders kant speelde klezmer. Zeg maar: joodse blues."

En op een dag ontdekt u de zwarte muziek?

"Ik luisterde rond mijn 14de vaak naar 'Salut les copains' op Europe 1. Plots hoor ik 'What'd I say', vertolkt door een pianist die de 'blue notes' (noten die de Westerse toonladder niet kent, maar die je met een voorslag op de piano speelt, red.) brengt. En die rauwe stem! Die ik ook had, van jongs af aan. Zó wou ik piano spelen. Ray Charles blies me omver. Pats! Ik voelde het water in mijn onderrug. Een vibratie, die nooit meer is weggegaan. Het leek of ik me bekeerde tot een nieuwe godsdienst, tot iets mystieks."

En de rest is geschiedenis?

"Ook mijn oudere broers Gustave en Jacques waren bluesfanaten. We vormden een bandje: Ambach Circus, met verder nog Luc Renneboog, de overleden zanger van Blue Blot. Eind jaren 60 organiseerde ik als student aan de tolkenschool in Antwerpen mijn eerste optredens. John Lee Hooker kwam, Muddy Waters. Samen met Ray Charles vormden zij voor mij de basis van de betere muziek. En doe er maar Aretha Franklin bij. Veel later kwamen The Blues Brothers."

Maakt het u weinig uit voor hoeveel volk u speelt? In Ampere is de capaciteit 300 man.

"In de jaren 80 stond ik op SOS racisme in Parijs. 100.000 toeschouwers. Met Bruce Springsteen en Paul Simon. De kranten schreven dat ik voor 'een groot moment van spontaneïteit' zorgde. Ik zette in zeven minuten tijd alles in vuur en vlam. Maar: met twee man heb je ook al een show. De glimlach van de mensen na een optreden: dat is magie. Zij blij, dan ik ook."

Even terug naar Paul Ambach. Zonder u was België nooit een magneet voor de grootste pop- en rockartiesten geworden. Maar een jaar of tien geleden hield u het voor bekeken.

"De regels van het spel waren veranderd. Kijk, ik ben altijd een 'cowboy' geweest. Dat hebben ze niet graag in grote bedrijven. Ik ben toen uit Live Nation (concert- en evenementenpromotor, red.) gestapt. Ik voelde me niet meer gelukkig. Vroeger vormde je als concertpromotor een team met de artiest. Kwam er te weinig publiek en maakte je verlies, dan paste het management dat soms nog bij. In 1971 was ik afgestudeerd. Ik wou mijn kost verdienen met muziek en vond een zakelijk partner in Michel Perl, die ik kende van bij sportclub Maccabi. Goed, ik wou James Brown in Vorst. Dat kon, voor 11.000 dollar. Het lukte zowaar. En Brown werd van de ene dag op de andere mijn 'copain'. Hij wist trouwens niet dat tijdens zijn concert de tijgers en de leeuwen van het Circus van Moskou in de kelder zaten. Dat circus had een dagje vrij. 'Jij spreekt de taal van het geld én van de muziek', zei Brown. Ik werd zijn agent voor een Europese tournee. De promotoren in het buitenland werden mijn vrienden. Ik was gelanceerd. In 1975 strikte ik dankzij een Engels promotor zelfs Frank Sinatra. Toen de grootste artiest ter wereld."

Ray Charles schonk u de muziek, James Brown de zakelijke carrière?

"Ja! Dat vat het mooi samen."

Wat me opvalt: studioplaten zijn niet aan u besteed. Gelukkig zijn er dvd's met live opnames.

"Ik kan niet tegen een 'muur' zingen. Ik ben een diesel. Ik moet warmlopen, de 'groove' vinden. Al heb ik vanochtend voor de nieuwe cd van de Grungblavers in de studio gezeten. Ze laten me ook vrij om precies dat te doen wat ik het beste kan. Ray Charles dus. Of Louis Prima, Joe Cocker. Ongeëvenaard, de Antwerpse vertalingen van Guillaume Van der Stighelen."

Over naar familie. U glimt van trots als het over uw vrouw Patsi en muzikaal begaafde kinderen gaat: Marilyn (38) en Nathan (34).

"Bij 'Nati' vind je alles van Boogie Boy. Heerlijk om met hem op een podium te staan. Ik hoop dat we nog vaak kunnen optreden (Nathan is zanger, drummer, deejay en bekend onder zijn artiestennaam N8N, red.). In 2010 deden we samen mee aan America's Got Talent. Marilyn studeerde muziek in Tel Aviv. Op een bepaald moment zegt ze: 'Ik ben weg. Als het niet gaat, bel ik u. Ik trek mijn plan'. Ze heeft niet gebeld. Ze volgde mijn zakelijke weg en ging als productie-assistente op wereldtournee met Leonard Cohen, die mij sinds de jaren 70 kende."

Even een zwaarder thema. Maakt u zich als humanistische Jood zorgen over het groeiende antisemitisme in West-Europa?

"Ik vrees dat het geweld gaat toenemen. Ik zie wel drie elementen samenkomen die antisemitisch of antizionistisch zijn: extreemrechts, extreemlinks en moslimextremisten. Bij de aanslag op het Joods Museum in Brussel zijn twee mensen gestorven, omdat ze Joods zijn. Hoe kan dat in deze eeuw? Ik draag de Shoah (de Holocaust, red.) op mijn rug. Een deel van mijn familie is vermoord in de oorlog. Als mijn ouders nog hadden geleefd en die praalwagen over Joden in Aalst hadden gezien, ze draaiden zich om in hun graf. Dat was géén humor. Dat krenkte mensen."

Tot slot: wat wil u nog als artiest doen?

"Mijn carrière begint pas. 'You ain't seen nothing yet'. Ik wil nog een plaat maken. Een documentaire met mijn zoon. Met Roland Van Campenhout sta ik ook nog op het podium. Het leven is te kort, ja. Maar muziek is mijn redding."

Boogie Boy brengt zijn ode aan Ray Charles op donderdag 28 maart (deuren: 20 uur) in Ampere, Simonsstraat 21, Antwerpen. Tickets: 12 euro (10 in voorverkoop). Info: ampere-antwerp.com.