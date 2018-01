"Hoe laag kunt u zakken?" SP.A EN N-VA BOTSEN OVER EXPLOSIE PAARDENMARKT PHILIPPE TRUYTS

30 januari 2018

02u57 0 Antwerpen De dodelijke gasontploffing op de Paardenmarkt leidde op de gemeenteraad van maandag tot een bijzonder zware clash tussen Monica De Coninck (sp.a) en N-VA. De Coninck doopte het OCMW om tot 'Ons Centrum voor Welstellende Mensen'. "Hoe laag kunt u na zo'n carrière zakken", beet Fons Duchateau haar nadien toe. Bart De Wever noemde haar tussenkomst beschamend.

Sp.a vraagt een conformiteitsattest voor alle verhuurde woningen en krijgt daarvoor de steun van Groen en PVDA. Volgens raadslid Monica De Coninck, oud-voorzitter van het OCMW, heeft de stad haar strijd tegen de huisjesmelkerij opgegeven. Ze schetste het beeld van een stad waarin mensen voor 360 euro huur per maand slechts een matras op de vloer krijgen. "In het geval van het ontplofte pand op de Paardenmarkt waren er al in augustus vorig jaar vanuit het OCMW signalen van onbewoonbaarheid gegeven. Vijf maanden later had de dienst woontoezicht niet gereageerd. Controle was geen prioriteit. Was het soms omdat het om arme drommels ging?"





Meteen zat het spel op de wagen. Vlaams minister Liesbeth Homans, ook al een ex-OCMW-voorzitter, toonde zich verbaasd. "U speelt hier politieke spelletjes, terwijl het om een tragische gebeurtenis gaat. In het Vlaams parlement vraagt u net het tegengestelde en bent u tegen een verplicht conformiteitsattest."





Huisjesmelkers

Fons Duchateau daagde De Coninck uit om de maatregelen tegen huisjesmelkers van deze legislatuur eens naast die van de vorige bestuursperiodes - met socialisten aan het roer - te leggen. "Wij treffen de huisjesmelkers waar het hen pijn doet."





Bart De Wever spitte vervolgens enkele cijfers boven over controles op woonkwaliteit, het aantal toezichters en de doorlooptijd van dossiers. Oppositieraadslid Peter Mertens (PVDA) had hem toegeworpen dat het aantal controles van zowat drieduizend naar amper duizend was gezakt. "Onzin", reageerde de burgemeester. "In 2015 waren er 1.604, in 2016 2.325 en vorig jaar 1.999. Maar: het einde van het jaar liet een toename zien. Dat danken we aan de aanwerving van vijf nieuwe toezichters. Het klopt dat een reorganisatie van de dienst woontoezicht in 2016 problemen bracht. Van de twaalf voltijdsen bleven er aanvankelijk vier over. We hebben toen vijf architecten ingezet op conformiteitsattesten. Dat zijn er intussen nog 2. Alles samen telen we nu tien woontoezichters."





Doorlooptijd

Volgens De Wever heeft de reorganisatie ook tot een sprong voorwaarts geleid in de doorlooptijd van dossiers woonkwaliteit: van 164 naar 71 dagen. "En dat moet nog omlaag." Een conformiteitsattest verplichten aan alle verhuurders, dat wil hij niet. "Dat zou de veiligheid juist in de weg staan. Je zou dan veel werkvolume creëren met woningen die in orde zijn."





De Wever is formeel: "Er is geen enkele reden om te vermoeden dat de stad niet correct zou gehandeld hebben met het (ontplofte) pand op de Paardenmarkt. Er waren bepaalde zaken niet in orde: ongedierte, een kapot raam, keuken en badkamer in dezelfde ruimte. Maar gas werd er niet geroken. De tekortkomingen waren niet prioritair voor woontoezicht."