“Hij verheft zijn stem, zelfs met gevaar voor eigen leven”: Nobelprijswinnaar Denis Mukwege krijgt eredoctoraat in Universiteit Antwerpen BJS

05 april 2019

10u40 3 Antwerpen De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege (64), die eind vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won, heeft aan de Universiteit Antwerpen een eredoctoraat in ontvangst genomen. Ook vier andere wetenschappers werden voor het voetlicht gebracht.

De Universiteit Antwerpen reikt jaarlijks net voor de paasvakantie haar eredoctoraten uit. Tijdens die hoogmis van de academische wereld worden wetenschappers uit alle continenten in de bloemen gezet.

De rector reikt ook elk jaar een eredoctoraat algemene verdiensten uit. Dat ging dit jaar naar dr. Denis Mukwege. De Congolese chirurg en gynaecoloog richtte in 1999 het Panzi Hospital in Bukavu op. In dat ziekenhuis verzorgt en begeleidt hij slachtoffers van seksueel geweld. Samen met zijn medewerkers behandelde Mukwege vele duizenden slachtoffers. Op 10 december 2018 kreeg Mukwege de Nobelprijs voor de Vrede.

Rector Herman Van Goethem dankte Mukwege voor zijn inzet voor de mensenrechten en wees erop dat de wereld nood heeft aan mannen en vrouwen zoals Mukwege. “Hij verheft zijn stem, hij spreekt met autoriteit en hij inspireert velen, zelfs met gevaar voor eigen leven.”

Dankwoord

In zijn dankwoord richtte de Nobelprijswinnaar zich tot alle mannen wereldwijd. Hij vraagt hen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en een einde te maken aan het geweld tegen vrouwen. “Voor alles moeten we komaf maken met de stilte. We moeten weg van de politiek van de ontkenning en de manipulatie.” Mukwege vraagt het Internationaal Strafhof ook om “creatief en innovatief” te zijn, om zodoende de daders van seksueel geweld tegen vrouwen te kunnen straffen.

Samen met de Congolese arts zijn ook vier topwetenschappers uit verscheidene domeinen gehuldigd. Marinebiologe Jane Lubchenco bijvoorbeeld. Zij werkte als adviseur voor de regering van president Barack Obama en waarschuwt al decennia voor de gevolgen van overbevissing en de klimaatwijziging. “We hebben meer hoop nodig tegenover de enorme uitdagingen waar we voor staan”, zei ze donderdag. “Studenten kunnen die hoop zijn, maar dan moeten we hen wel de mogelijkheid daartoe geven. Het is te makkelijk om nu de kop in het zand te steken.”

Ook antropologe Heidi Larson mag zich voortaan ook UA-eredoctor noemen. Larson houdt zich vooral bezig met onderzoek rond de groeiende twijfel bij een deel van de wereldbevolking over het nut en de veiligheid van vaccinaties.

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen droeg de Canadese prof Xavier Maldague voor als eredoctor, voor zijn baanbrekend werk in de infraroodthermografie. Die technologie laat niet destructief onderzoek toe in allerlei domeinen, gaande van kunst en archeologie tot medische toepassingen. Tot slot kreeg ook de Belg Mathias Dewatripont een eredoctoraat, onder meer voor zijn bijdrage aan de regelgeving voor en toezicht op het bankwezen na de bankencrisis van 2008.