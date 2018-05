"Het leven is nooit een opeenvolging van geluk" Strafpleiter in zaak Kasteelmoord blikt terug op 25 jaar assisen PATRICK LEFELON

02u23 1 Antwerpen Het krantenartikel over zijn eerste assisenzaak hangt op in zijn kantoor aan de Jan Van Rijswijcklaan, als aandenken en als inspiratie voor zijn medewerkers. Een kwarteeuw na die publicatie staat de teller van strafpleiter Johan Platteau op 83 moordzaken. Om even stil bij te staan - en zich vervolgens weer volledig te 'smijten' in de beroepsprocedure van de pas veroordeelde dokter Gyselbrecht in de zaak van de Kasteelmoord. "Je kan áltijd winnen."

1993: een jongeman uit Zomergem staat terecht voor moord. Johan Platteau en zijn vriend Filip D'Hont, die nu ook dokter Gyselbrecht verdedigen, zijn de advocaten van de verdachte. Beiden hebben dan nog een stage af te werken, maar krijgen door een gelukje meteen hun eerste assisenzaak. "Arsène, deurwaarder in de Gentse rechtbank en oom van de beschuldigde, had mij als nieuwkomer al enkele keren bevlogen zien pleiten. De ouders van zijn neef hadden een bekende strafpleiter gecontacteerd, maar konden die niet betalen. Nonkel Arsène heeft die mensen naar mij gestuurd. Dagenlang heb ik me op dat dossier gestort, tot ik de processen-verbaal letterlijk kon citeren. Ik won mijn zaak. De jongeman werd beschuldigd van moord, maar de jury aanvaardde 'uitlokking'. Hij kreeg twee jaar cel, maar kwam door het lange voorarrest bijna onmiddellijk vrij. Het Laatste Nieuws schreef toen: 'Na een indrukwekkend pleidooi van strafpleiter Johan Platteau sprak de jury de verdachte vrij van moord'. Die zin staat in mijn geheugen gegrift."





Was het een jongensdroom

om strafpleiter te worden?

"Ja, echt wel. In Gent bevindt de universiteit zich vlak bij de rechtbank, en als student ging ik al vaak assisenzaken bijwonen. Ik vond het schitterend hoe een strafpleiter zijn toehoorders alleen met woorden kon 'binnentrekken' in het leven van de verdachte. Tot grote ergernis van mijn vader, die ingenieur was: 'Als je advocaat wordt, specialiseer je dan in handelsrecht of fiscaal recht. Zeker geen strafrecht. Je gaat je hele carrière te maken krijgen met miserie, drank en drugs."





Welke assisenzaak is u echt bijgebleven?

"Een Antwerpse zaak waarin ik optrad als advocaat van de ouders van het slachtoffer. Hun dochter werd vermoord door hun eigen zoon. Een Griekse tragedie. Je hebt altijd twee kampen in assisen: het kamp dat treurt om het verlies van het slachtoffer, en het kamp dat treurt om het verlies van de moordenaar die jarenlang in de cel zal verdwijnen. In mooie processen groeien die kampen naar mekaar toe, want verdriet en leed zijn universeel. In dit proces had je de unieke situatie waarin de ouders zich in beide kampen bevonden. Die ouders konden niet meer leven. Ze zagen hun zoon graag, maar vonden dat ze hem niet graag meer mochten zien omdat hij hun dochter vermoord had. Ik heb de zoon gevraagd om schuldig te pleiten: 'Doe het voor uw ouders. Aanvaard uw lot en zij zullen u blijven steunen'. Hij bekende en kreeg levenslang. Meteen na de uitspraak liet de assisenvoorzitter zijn ouders naar de cel in het justitiepaleis afdalen om hun zoon op te vangen."





Een assisenproces heeft soms kantelmomenten. Een getuige die plots een heel ander licht op de zaak werpt, een nieuw bewijsstuk,... Hebt u dat ooit meegemaakt?

"Het mooiste voorbeeld is de moord op Joke Van Steen. Mijn cliënt Olaf Herreman zou haar gedood hebben, en het lijk dan achterop zijn bromfiets tien kilometer meegenomen hebben. Door de velden, zelfs. Ik beweerde dat zoiets onmogelijk was. De onderzoeksrechter beweerde dat het wél kon en toonde een videofilm van speurders die de rit 'naspelen'. Een struise agent, met achterop een tengere politievrouw. Zij moest geregeld haar voet op de grond zetten om niet van het zitje te vallen. Ik heb brandhout gemaakt van dat filmpje: 'Een lijk kan haar voet niet op de grond zetten'. Dat was het kantelmoment. Olaf Herreman is vrijgesproken."





Schept een assisenzaak een band

voor het leven tussen advocaat en cliënt?

"Veel cliënten sturen mij kaartjes tijdens de feestdagen. Een cliënt voor wie ik de vrijspraak bekomen had, is mij jaren later zijn masterdiploma rechten komen tonen. En dan is er Jacqueline, een fiere vrouw met een erbarmelijk leven. Ze kreeg twintig jaar cel, wat ik te veel vond. Twee jaar geleden belde een ex-gedetineerde me plots op. Zij moest mij iets geven van Jacqueline, met wie zij in de cel had gezeten. Jacqueline was er gestorven aan kanker. Kort voor haar dood had het personeel haar nog één keer mooi opgemaakt en een kleedje aangetrokken dat ze ook tijdens haar assisenproces gedragen had. Het was haar laatste wens dat ik die foto zou krijgen."





Uw vader heeft wel gelijk gekregen:

in 25 jaar assisen hebt u veel miserie gezien.

"'Wees mild als je moet oordelen over mensen die in omstandigheden leven die u bespaard zijn gebleven'. Prachtige uitspraak van de recent overleden presidentsvrouw Barbara Bush. Het leven is nooit een opeenvolging van geluk. Ik mag nu succesvol zijn, een beetje geld hebben en denken dat het 'goed gaat met Platteautje'. Maar het kan allemaal snel keren. Kijk naar de Kasteelmoord. Mijn cliënt, dokter André Gyselbrecht, was tot zijn 65ste de gelukkigste mens ter wereld. Nu werd hij veroordeeld tot 27 jaar cel. We gaan wel in beroep, maar je ziet: we zijn allemaal kwetsbaar."