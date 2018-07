"Het is mooi geweest, we verhuizen naar zee" CHRISJE EN MARIEKE VAN SJALOT EN SCHANUL ZOEKEN OPVOLGER DAVID ACKE

16 juli 2018

02u38 1 Antwerpen Restaurant Sjalot en Schanul bestaat 25 jaar en dat werd gevierd. Wat ooit begon als een groenten- en fruitwinkel met saladerie groeide uit tot een restaurant. Uitbaatster Marieke Avermaete runt alles met haar partner Chrisje Van Genechten.

Een beetje verstopt in de Oude Beurs, naast het stadhuis, ligt Sjalot en Schanul. Marieke Avermaete en Chrisje Van Genechten baten het restaurant samen uit. Chrisje kwam er twaalf jaar geleden bij, Marijke is er nooit weggeweest.





Op 10 juli 1993 opende zij haar groenten- en fruitwinkel aangevuld met een saladerie waar mensen terecht konden voor een snelle gezonde hap. "Eigenlijk waren het drie zaken in één, de winkel, leverancier van groenten en fruit aan bedrijven en daarnaast ook take-away," vertelt ze. "Best intensief."





Het concept was destijds uniek in de stad en dat merkte Marieke aan de vele klanten. Mensen konden bij ons ontbijten en brunchen tot 20 uur. Ze konden kiezen tussen verse boterhammen en allerlei slaatjes. Maar ook soep stond op de kaart. Per dag maakte ik zo'n zeventig liter," lacht ze. Vanaf wanneer Sjalot en Schanul een restaurant is geworden, is moeilijk te zeggen. Uiteindelijk konden we niet alles meer bolwerken en zijn we zo gegroeid naar één zaak. Het 'restaurant'."





Twaalf jaar geleden kwam Chrisje erbij. "We leerden elkaar kennen en snel daarna zijn we getrouwd. Chrisje is een gediplomeerd chef en voor ze het goed en wel besefte, stond ze in de keuken van het restaurant", lacht Marieke die zichzelf liever kokkin dan chef noemt. Maar een duidelijke rolverdeling is er niet. "Wij doen alles. Ik kook heel graag maar als ik enkel in de keuken zou staan, zou ik het contact met de mensen missen en dat geldt evengoed voor Chrisje. Bovendien hebben de klanten ons graag in de zaal."





Op de menukaart staan nog steeds heel veel gerechten met verse groenten. Een overblijfsel van de vroegere groentenwinkel. "Zuiders en gezond," omschrijft Marieke het. "Maar niet uitsluitend vegetarisch of veganistisch. Integendeel, sinds de komst van Chrisje staan er heel wat vleesgerechten op het menu.





Dank voor alle liefde

De kans dat Marieke en Chrisje nog eens 25 jaar erbij doen, is eerder klein. Het koppel heeft plannen om naar het 'zeetje' te verhuizen. "Wij hebben ons hart en ziel in het restaurant gelegd maar het is stilaan tijd voor iets anders. Zodra een geschikte opvolger is gevonden, trekken we naar de zee. Wat we zullen doen, weten we nog niet, al is de kans dat het iets met koken te maken heeft groot," lacht Marieke.





Maar er is geen haast bij. "We hebben het hier goed. Tot zolang blijven we gewoon hier ons uiterste best doen. En bij deze danken we onze klanten, familie, vrienden, medewerkers voor de liefde die wij gedurende deze vele jaren hebben mogen ontvangen."