"Hele Ring overkappen tegen 2030" RINGLAND LEGT VIJF PRIORITEITEN VAST: NOG 4 MILJARD NODIG PHILIPPE TRUYTS

05 juni 2018

03u05 0 Antwerpen Ringland heeft met Ademloos en stRaten-generaal vijf prioriteiten vastgelegd voor de eerste schijf van 1,25 miljard euro voor de overkapping van de Ring. Absolute voorrang gaat naar de kansarme stadswijken in het noorden en het zuiden.

Ringland blijft druk zetten op de Vlaamse regering én overkappingsintendant Alexander D'Hooghe. Die moet tegen 15 juni zijn eindrapport aan de ministers bezorgen. De burgerbewegingen zijn er niet gerust in. André Loeckx, professor emeritus Stedenbouw aan de KU Leuven, verwoordde het zo tijdens de infoavond in De Roma: "Zullen strategische deelprojecten niet dienen als gelegenheden om een volledige overkapping te kortwieken?"





Duurzamer verkeer

De actiegroepen schuiven de Zone West, zeg maar Linkeroever en Zwijndrecht, als eerste prioriteit naar voor. Timing: 2018-2021. "De plannen voor een landschapspark zijn uitvoeringsklaar", zegt Peter Vermeulen (Ringland). "Verder passen nieuwe fietsnetwerken en een fietsbrug over de Schelde (N-VA kwam daar recent mee voor de pinnen, red.) perfect in een modal shift naar duurzamer verkeer."





Punt twee: de Oosterweelverbinding. Die wordt tussen 2020 en 2025 aangelegd en moet volgens Vermeulen in één beweging worden overkapt. Drie: in het zuiden van de stad kun je het einde van de A12 aan de Jan de Voslei tegen 2023 overkappen. Punt vier: een jaar later zou je in het noorden van Antwerpen het stuk tot aan Luchtbal en Lambrechtshoekenlaan (Merksem) overkapbaar kunnen maken.





Ten slotte volgt een kap boven de zuidelijke Ring. "De ontwerpstudie moet dan wel snel beginnen. Zo kan alles klaar zijn in 2030", berekent Vermeulen. Er moet dan wel extra geld worden gevonden bovenop de al vastgelegde 1,25 miljard euro. Vermeulen gaat uit van 3,5 à 4 miljard euro.





Tussen droom en daad staan ook wetten en praktische bezwaren in de weg, zoals Willem Elsschot schreef. Er wacht de burgerbewegingen nog gebikkel met de BAM en de politiek. Peter Vermeulen: "Er is met de BAM een akkoord over de capaciteit van de kanaaltunnels (tussen Oosterweelknoop en Merksem) en een 'slankere' Oosterweelknoop. Maar er is onenigheid over hoe je die kanaaltunnels ontwerpt en aansluit op de knopen aan de Groenendaallaan en het Schijnpoort-Sportpaleis."





En dan zijn er de gevreesde 'gaten' in de overkapping. Die hebben te maken met tunnelveiligheid. Om de 2 kilometer moet je openingen van 150 à 300 meter laten. "Maar we kunnen die gaten beperken", stelt Vermeulen. "Aan de in- en uitritten op de zuidelijke Ring moet je ze niet over de volle breedte van de snelweg hebben. Vlakbij het Albertkanaal kun je een centraal 'gat' maken met de nodige ventilatie. De plek ligt buiten woonzones."





Over de A102 (of 'haventracé'), broodnodig voor een BAM-tracé Light, is intussen nog weinig vernomen. Vermeulen: "Het was logischer geweest als dat eerst was gebouwd. Dat lukt niet meer. Maar we blijven voor die A102 vechten." Dat wordt dan iets voor ná 2025.