"Hele nacht gereden om hier te fietsen" HELFT VAN 5.800 WIELERLIEFHEBBERS VOOR RONDE KOMT UIT BUITENLAND DAVID ACKE

31 maart 2018

03u11 0 Antwerpen Vandaag starten de wielerliefhebbers aan hun Ronde van Vlaanderen. Maar liefst 5.800 sportievelingen zullen het langste parcours (229 kilometer) afleggen. Ongeveer de helft van hen komt uit het buitenland.

De wielerliefhebbers van de Ronde van Vlaanderen hebben keuze uit vier afstanden, maar enkel de langste vertrekt ook echt vanuit Antwerpen en volgt grotendeels de route van de professionele wielrenners op zondag. De laatste wielrenners vatten tussen 7 en 8 uur hun tocht aan op de Scheldekaaien. Zij rijden net zoals de profs Antwerpen buiten via de Waaslandtunnel, om via Linkeroever richting Oost-Vlaanderen te trekken.





Oud-collega's Andrea Giordano (47) en Carlo Zollo hebben er een tocht van negentien uur opzitten. "We komen uit een klein Italiaans dorpje Forlì en hebben heel de nacht gereden. Dat hoort er bij. Maar we amuseren ons met ons twee dus zo erg is dat niet", vertelt Andrea. Het is voor beiden de allereerste Ronde van Vlaanderen maar dat betekent niet dat ze geen ervaring hebben. "We reden eerder al Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. We wilden vorig jaar al deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen maar een goede vriend was gevallen met de fiets in de voorbereiding dus hebben we moeten afhaken", aldus Andrea. "Wij houden van klassiekers, dus de Ronde van Vlaanderen kon niet ontbreken." Na hun tocht van 229 kilometer vertrekken de twee meteen terug naar Italië. "Ik moet maandag werken. We kunnen dus niet blijven om de profs aan het werk te zien", zegt Andrea met een lichte ontgoocheling. De heren hopen op guur regenweer. "We willen de Ronde in al haar glorie bevelen. Dus met regen en wind!"





Citytrip

Een beetje verder staat een Spaanse familie. Broers Aitor Larrea en Iker Larrea hebben hun vrouw en kinderen meegebracht. Zij komen uit het Baskenland in Spanje. Maite, de vrouw van Aitor voert het woord en vertaalt. "De mannen koersen en wij supporteren samen met de kinderen. Volgende week rijden ze ook Parijs-Roubaix en tussendoor trekken we naar Brugge en Amsterdam. Beetje citytrippen tussendoor", lacht Maite. Nadat de hele familie Antwerpen is gaan verkennen met de fiets, trokken ze met hun camper richting Oudenaarde om de finish te gaan verkennen. "We horen de wildste verhalen over de Ronde van Vlaanderen dus we willen toch goed voorbereid zijn. Maar stress hebben we niet echt", vertelt Iker. In tegenstelling tot hun Italiaanse collega's hopen de Spanjaarden op een heerlijk lentezonnetje.