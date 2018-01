"Heel spijtige zaak" Manu Claeys (StRaten-Generaal): 20 januari 2018

"Een heel spijtige zaak want ik denk dat vooral de onafhankelijken hier verweesd achterblijven. Het Samen-verhaal was er eentje dat wel had kunnen werken omdat ze de partijen oversteeg met minstens 20 procent onafhankelijke die dan niet moeten kiezen tussen beiden. En ook Jinnih Beels was een echte troef, een straf nieuw gezicht, het verbreedde het veld. Langs de andere kant was de coalitie misschien ook niet zo sterk als ze nu al barst", zegt Manu Claeys. Hij vreest wel dat veel geëngageerde mensen zich niet langer kandidaat zullen stellen door de gebeurtenissen met Meeuws. "Iedereen draagt een verleden en bagage mee, als je ziet hoe dat door de media wordt uitgespit dan denk ik dat veel mensen daar geen zin meer in zullen hebben. De kwetsbaarheid van Tom Meeuws heeft dat getoond. Ze hadden beter deze week gewoon gezegd 'Et alors?'" (NBA)