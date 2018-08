"Haven klimaatneutraal tegen 2040" SP.A PLEIT VOOR ZONNEPANELEN EN SCHEPEN AAN DE STEKKER PHILIPPE TRUYTS

28 augustus 2018

02u34 0 Antwerpen De job van havenschepen eisen ze nog niet op, maar sp.a legt wel een stevig plan voor de

haven op tafel. Zo moet die klimaatneutraal zijn tegen 2040. De partij wil de Antwerpenaren mee laten investeren in zonnepanelen op magazijndaken, aangemeerde schepen moeten





aan de stekker.





De Antwerpse sp.a brandt het huidige havenbestuur niet af. "Ze doen het goed, maar we mogen niet op onze lauweren rusten", zegt Tom Meeuws. "De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het verkeersinfarct en de angst bij het personeel over de gevolgen van de liberalisering en de automatisering: dat is niet vol te houden. Een schepen van de haven moet meer doen dan op de kleintjes passen en een trekker zijn van de nieuwe economie."





Eén van de speerpunten in het sp.a-plan is de omslag naar een koolstofvrije en circulaire haven én stad. "We hebben nu een aandeel van 14 procent in de uitstoot van broeikasgas", stelt Kathleen Van Brempt. "Een groot deel van de brandstof kunnen we uit afval halen. Stop met afgedankte voertuigen en elektro op de boot naar Azië of Afrika te zetten. Recycleer alle kostbare grondstoffen in de haven zelf. Een terrein als de Churchillsite (ex-Opel, red.) is er geschikt voor."





Geen verbrandingsoven

Een nieuwe ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk komt er niet als sp.a mee in het bestuur komt, zo maakt de partij zich sterk. Waar de socialisten wél voor gaan, is dat burgers via een coöperatieve mee investeren in extra zonne-energie. "Driekwart van de magazijnen kun je vol leggen. Dat kan stroom leveren voor 150.000 gezinnen." Een vingertje hoort er in dit geval ook bij: sp.a wil de bedrijven een leegstandstaks aanrekenen als ze niet meedoen.





Saeftinghe

Cruiseschepen zijn nog welkom, maar hun uitstoot (dieselgeneratoren) is zo groot dat een overschakeling op walstroom een absolute noodzaak wordt. En dan is er het Saeftinghedok, waarvoor al veel scenario's de revue passeerden. "Spoor en binnenvaart zullen twee derde van alle containertrafiek van onze haven naar het achterland voor hun rekening moeten nemen", zegt Greg Verhoeven, kandidaat voor de gemeenteraad. Want op de weg mag er geen container meer bijkomen. Veel meer dan nu gaan we de haven bereikbaar moeten houden met collectief busvervoer voor alle shiftploegen. De waterbus kan varen tot Temse."





Lijsttrekker Jinnih Beels beseft dat de overgang naar een 'groene' haven bepaalde jobs zal doen verdwijnen. "Maar het zal ook zorgen voor veel nieuwe banen. De leidraad moet zijn dat we investeren in mensen. Voor het onderwijs is een kapitale rol weggelegd."