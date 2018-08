"Half uur nodig om boven te geraken" LIFT APPARTEMENTSGEBOUW AL ANDERHALVE WEEK STUK DAVID ACKE

01 augustus 2018

02u45 0 Antwerpen De bewoners van het appartementsgebouw in de Philadelphiastraat op Luchtbal moeten al anderhalve week de trap op en af, omdat de lift stuk is. Vooral voor de bewoners van de hoogste verdiepingen is dat geen pretje met dit warme weer.

"We zitten als ratten in de val hé", begint Jozef Ven (63) zijn verhaal. Zijn goede vriendin Lydia Moeskops (73) woont op de zevende verdieping van een appartementsgebouw op Luchtbal. Sinds maandag 23 juli werkt de lift niet meer waardoor Lydia elke dag trappen op en af moet om boodschappen te doen. "Een twintig minuten af en een goed half uur terug omhoog", zucht Lydia. "En dat nu al bijna anderhalve week." Met temperaturen rond de dertig graden is het ook broeierig warm in de trappenhal. "De zon schijnt daar een hele namiddag en avond pal op. Elke keer ben ik bang dat ik iets aan mijn hart ga krijgen", gaat Lydia verder. Gelukkig krijgt ze hulp van Jozef, al moet hij zichzelf ook voortbewegen met een kruk. "Met dit weer moet je regelmatig achter water en frisdrank. Om het gewicht te verdelen hebben we elk een caddie mee die we dan naar boven trekken. Het lukt maar je kijkt er niet naar uit hoor", aldus Jozef.





Het probleem begon vorige week maandag toen de glijschoenen van het tegengewicht van de lift het begaven. Volgens Jozef werd er toen verteld dat het probleem maximum twee dagen zou aanslepen. "Daar konden we mee leven. Als iets kapot is, is er even tijd nodig om het te repareren. Maar toen er woensdag nog niets veranderd was, heb ik gebeld naar Woonhaven, die eigenaar is van de appartementen", aldus Jozef. Zij vertelden hem dat ze nog even geduld moesten hebben en dat ze altijd eens naar de firma van de lift konden belden. "Dat heb ik gedaan. Zij waren op de hoogte van het probleem maar zeiden dat ze moesten wachten op een opdracht van Woonhaven alvorens ze in actie kunnen schieten. Hoe het juist zit, ik weet het niet. Maar wij zijn de dupe", gaat Lydia verder.





Vrijdag hersteld

Die glijschoenen zijn blijkbaar onderdelen die niet zomaar in stock zijn. "Het onderdeel dat vervangen moet worden, moet opnieuw gemaakt worden. Dat vraagt tijd. Wij hebben als verhuurder de firma van de lift gecontacteerd dat er iets scheelde. Zij hebben op hun beurt de bouwer van de lift moeten contacteren om dat onderdeel opnieuw te maken. Op die manier duurt alles helaas wat langer", vertelt Jan Hendrickx van Woonhaven. Maar hij had ook goed nieuws voor de bewoners. Tegen vrijdag zou de lift opnieuw hersteld moeten zijn.