“Groepsverkrachting? We hebben haar niet vastgebonden of zoiets...”: trio verdacht van verkrachting meisje (20) in flat BJS

30 november 2018

14u42 0 Antwerpen Voor de tweede keer op korte tijd krijgt de Antwerpse rechtbank een brutale verkrachtingszaak voorgeschoteld. Ditmaal staan drie jongens terecht voor de ‘groepsverkrachting’ van een 20-jarig meisje uit Ekeren. De procureur eist 7 jaar cel.

Exact een week geleden veroordeelde de Antwerpse rechtbank vier jongens tot celstraffen van vijf jaar, deels met uitstel, voor de verkrachting van twee jonge Nederlandse meisjes in een hotelkamer in Antwerpen. Diezelfde rechters kregen vandaag een sterk gelijkend dossier op hun bord. Ditmaal staan drie beklaagden (een vierde verschijnt voor de jeugdrechter) terecht voor de groepsverkrachting van een 20-jarig meisje uit Ekeren. Het parket eist voor alle drie 7 jaar celstraf, plus 5 jaar terbeschikkingstelling voor de strafuitvoeringsrechtbank.

Het slachtoffer en haar vriendin hadden beklaagden Alfredo G. (21), Anthoïn J. (25), Donovan G. (19) en een 17-jarige jongen in de nacht van 27 op 28 augustus 2017 leren kennen in Antwerpen. Ze hadden die nacht samen een taxi genomen naar het appartement van Alfredo G. in de Lambrechtshoekenlaan in Merksem. Bedoeling van de meisjes was om binnen even naar het toilet te gaan en dan naar huis te gaan.

Op bed gegooid

“Maar nadat de vriendin was vertrokken, werd het slachtoffer door een dronken Anthoïn J. op bed gegooid en tweemaal verkracht”, vertelde de procureur. “Daarna is Alfredo G. de kamer binnengekomen. Hij nam haar armen stevig vast en verkrachtte haar ook tweemaal. Alsof het niet genoeg was, moest het meisje daarna ook gedwongen seks hebben met Donovan G. Ze had ook gezien hoe het misbruik met een smartphone werd gefilmd.”

“Na de feiten kreeg het slachtoffer een handdoek toegeworpen en heeft ze het appartement verlaten”, ging de procureur verder. “Daarna heeft ze haar vriendin gebeld die haar is komen ophalen en bij wie ze huilend heeft verteld wat haar was overkomen. Bij de dokter kreeg ze enkele dagen later te horen dat ze aan de brutale verkrachtingen twee SOA’s had overgehouden.”

Schaamte

Uit schaamte durfde het slachtoffer pas vier maanden na de feiten naar de politie stappen. Alfredo G., Anthoïn J., Donovan G. en de minderjarige werden opgepakt, maar ze leken niet te beseffen dat ze iets mis hadden gedaan. “Groepsverkrachting? Dat is een groot woord”, zei Alfredo G. “We hebben gewoon groepsseks gehad en achteraf heeft dat meisje spijt gekregen. We hebben haar niet vastgebonden of zoiets…”

Het gebrek aan schuldinzicht vond Jan De Man, de advocaat van het slachtoffer, ronduit stuitend. “Ze beseffen de gevolgen van hun daden niet. Mijn cliënt is zeer wantrouwig geworden, legt nog maar moeilijk sociale contacten. Ze heeft haar studies moeten stopzetten en gaat regelmatig langs bij een psycholoog.”

De drie beklaagden ontkennen dat ze het slachtoffer tot seks gedwongen hadden. “Er is sprake van wederzijdse toestemming. Anders had het meisje het appartement toch wel samen met haar vriendin verlaten?” pleitte meester Jonathan Bogaerts. “De procureur lijkt alleen belang te hechten aan de verklaringen van het vermeende slachtoffer, die pas vier maanden na de feiten naar de politie is gestapt.”

Vonnis op 14 december.