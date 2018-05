'Groene pionier' Marjet Van Puymbroeck (97) overleden 24 mei 2018

Marjet Van Puymbroeck is op 97-jarige leeftijd overleden. Ze was reeds 60 jaar toen ze in 1981 als eerste senator voor Agalev, de voorloper van Groen, verkozen werd. Ze zetelde tot in 1987 in de Hoge Vergadering. Tussen 1982 en 1990 was ze gemeenteraadslid in Antwerpen.





Groen omschrijft Marjet Van Puymbroeck, die als lid van Groene Fietsers in Agalev belandde, als "een pionier van de groene beweging in Vlaanderen".





"Dit is heel droevig nieuws", reageert Antwerps Groen-kopstuk Wouter Van Besien op het overlijden. "De contacten met Marjet waren altijd heel fijn en motiverend. Zij was een echte groene pionier, zowel in Antwerpen als in de nationale politiek. Ze heeft in die beginperiode bakens verzet. Het menselijke contact stond voor haar altijd centraal. Het was een vrouw uit de duizend, en we zijn haar heel dankbaar voor wat ze heeft betekend."





De afscheidsviering voor Marjet Van Puymbroeck vindt plaats op zaterdag 2 juni om 11 uur in de Sint-Antonius-kerk in Brasschaat. (BJS)