'Groene madammen' wijzen de weg 27 juni 2018

Voor busreizigers was het gisteren een beetje raar opkijken op de Rooseveltplaats. Niet enkel was hun halte verdwenen maar er werden ook vier 'groene madammen' ingeschakeld om de veranderde verkeerssituatie in goede banen te leiden. De bussen richting Turnhout die halt hielden aan de Presidentbuilding, verhuisden naar het nieuw aangelegde kwadrant. De werken op het kwadrant voor de Presidentbuilding zullen tot het voorjaar van 2019 duren. Daarna verhuist de werf naar de overkant, naar het kwadrant met de horeca. Als laatste wordt het kwadrant voor het Atheneum onder handen genomen. (NBA/