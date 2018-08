'Groene' appel valt niet ver van de boom GROOTOUDERS, DOCHTER EN KLEINDOCHTER SAMEN OP LIJST NINA BERNAERTS

04 augustus 2018

02u46 0 Antwerpen De familie Van Dienderen blijkt een groene stamboom te hebben. Maar liefst vier familieleden en drie generaties prijken op verschillende lijsten. Pater familias Hugo Van Dienderen (75), zijn vrouw Jeannine Weyers (74), dochter Ilse van Dienderen (49) en kleindochter Amber Paris (22) komen op voor Groen.

Of de politiek er met de pap wordt ingegeven, wil Hugo niet zeggen. "Maar het is natuurlijk wel zo dat onze kinderen gezien hebben hoe geëngageerd wij waren en hoe wij actie voerden. Mijn vrouw opende in Brasschaat de eerste Wereldwinkel en zetelde er ook als gemeenteraadslid voor Agalev. Ondertussen zijn we al veertig jaar actief en onze dochter Ilse al 20 jaar", vertelt Hugo. Nu sluit ook kleindochter Amber Paris (22) zich aan. "Ze was altijd al leergierig. Er werd aan de familietafel over politiek gepraat en ik probeerde er dan een ecologische draai aan te geven, misschien heeft dat geholpen." Voor Amber, die voor het eerst opkomt, was de keuze voor Groen logisch. "Ik ben kritisch genoeg om mijn eigen ideeën te vormen. Maar Groen was voor mij gewoon de logische keuze. Ik ben opgegroeid in Antwerpen-Noord en als scoutsleidster ben ik heel veel bezig met kinderen. Jeugd wordt binnenkort een bevoegdheid van het district en daar heb ik mijn zinnen op gezet."





Twistpunt

De familie kan het onderling goed vinden. Maar het kartel met sp.a onder de noemer 'Samen' zorgde toch voor strubbelingen. "50 jaar zijn we getrouwd, maar daar kwamen hoogoplopende ruzies van. Ik was pro om pragmatische redenen, mijn vrouw was falikant tegen." Dochter Ilse moet toegeven dat ze over de streep getrokken werd door Jinnih Beels (onafhankelijke kandidaat op de Antwerpse sp.a-lijst,nvdr.), maar op districtsniveau was ze eveneens tegen 'Samen'. Ook de kleindochter stond niet achter het idee. "Het heeft voor wat spanningen gezorgd, maar uiteindelijk is het allemaal goedgekomen," lacht Hugo. Kleindochter en grootmoeder hengelen beiden naar een plekje in de districtsraad, vader en dochter gaan voor de stad. "Maar ik heb al wel wat jaren op de teller staan, als we samen verkozen worden, dan laat ik graag de eer aan mijn kleindochter", zegt Hugo. "Ik ben erg blij dat zij de fakkel wil overnemen." De familie zelf heeft ook een stokpaardje waar ze samen aan willen werken. "De stad is een hitte-eiland geworden. Alle studies tonen aan dat de stad tot 8 graden warmer is dan daarbuiten. Er moet dus meer groen én blauw, water dus, komen. Dat willen we verwezenlijken op de verschillende bestuursniveaus die daar verantwoordelijk voor zijn. Zo zouden we onder andere meer tuinstraten willen. Maar ook meer advies, bijvoorbeeld van klimatologen. Zij kunnen bij elke heraanleg bekijken of deze wel ecologisch is. Zelfs een lichtere kleur van asfalt kan al helpen tegen de opwarming", stelt Ilse voor.