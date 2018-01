"Groen is z'n aura kwijt" Fernand Huts (Katoen Natie): 20 januari 2018

"Ik heb nooit begrepen waarom sp.a en Groen een kartel vormden, in de hoop op een paar extra zetels. Die partijen zijn zo verschillend in cultuur, geschiedenis en manier van doen en denken. Ik weet uit ervaring ook hoe moeilijk het is om twee bedrijven te fuseren." Dat zegt ondernemer Fernand Huts (Katoen Natie). "Sp.a en Groen hebben geen inzicht getoond. De socialisten slepen een hoop mee, een lange historiek. Groen is veel linkser en ideologischer. Of sp.a zich kan herstellen? Ik denk van niet. Hoe geloofwaardig zijn ze? Zo'n Tom Meeuws kan toch niet meer lijsttrekker zijn? En Groen, ja, die zijn hun aura kwijt." Toch wil Huts niet gezegd hebben dat Bart De Wever en zijn N-VA vlot gaan winnen. "In politiek kan alles. Kaarten worden soms snel herschud. Wat ik van Jinnih Beels denk? Ik weet niet waar ze voor staat, weet jij het?" (PHT)