‘Godfather van het vaccin’ te gast op symposium universiteit Meer dan 500 dokters, wetenschappers, verpleegkundigen en studenten aanwezig op ‘Valentijn Vaccinsymposium’ BJS

08 februari 2019

16u42 0 Antwerpen “Er is al een lange weg afgelegd, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan.” Dat heeft de Amerikaanse kinderarts Stanley Plotkin (86), de vader van de vaccinwetenschap, gezegd op een druk bijgewoond symposium aan de Universiteit Antwerpen.

Meer dan 500 dokters, wetenschappers, verpleegkundigen en studenten tekenden vrijdag present op de 17de editie van het ‘Valentijn Vaccinsymposium’, waar de Amerikaanse arts Stanley Plotkin een uiteenzetting hield.

“Plotkin is wereldwijd een eminentie op het vlak van vaccinaties”, zegt Heidi Theeten (UAntwerpen). “Zijn leven lang deed hij onderzoek naar vaccins, en hij is de auteur van het gezaghebbende naslagwerk ‘Vaccines’. De Amerikaan is uitvinder van het vaccin tegen rubella of rodehond. Hij deed ook belangrijk werk voor vaccins tegen onder andere polio en rabies.

Enorme uitdagingen voor de boeg

In Antwerpen praatte Plotkin over de lange weg die de vaccinwereld al heeft afgelegd. “Er bestaat geen twijfel over dat vaccins enorme invloed hebben op de gezondheid, wanneer ze uiteindelijk ontwikkeld zijn. Maar daar gaat een enorm complex en lang wetenschappelijk proces aan vooraf.”

Bovendien hebben vaccinologen nog enorme opdrachten voor de boeg. Plotkin wijst in het bijzonder op het griepvaccin, dat nog een pak doeltreffender kan, het kinkhoestvaccin dat niet voor lange tijd effectief is en het gebrek aan een HIV-vaccin.

Zelf denkt de 86-jarige arts nog niet meteen aan ophouden. Plotkin is volop aan het werk aan een vaccin tegen het wijdverspreide cytomegalovirus, dat vooral gevaarlijk is voor ongeboren kinderen en mensen met een zwakke afweer. Hij probeert ook om het vaccin tegen het rotavirus, dat jonge kinderen kan treffen, te verbeteren.