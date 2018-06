"Gezin bezit woning, stad de grond" N-VA LANCEERT NIEUW WOONMODEL IN CADIXWIJK TEGEN STADSVLUCHT JONATHAN BERNAERTS

06 juni 2018

02u44 0 Antwerpen Een op de vijf jonge gezinnen verlaat na vijf jaar de stad. Om de 'welvaartsvlucht' te stoppen, lanceert N-VA een nieuw woonmodel in de Cadixwijk. "Als mensen de bakstenen kopen, maar niet de grond, wordt wonen 30% goedkoper."

Antwerpen telde vorig jaar bijna 200 jonge gezinnen minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van maart 2018. Het gaat om singles of koppels van wie het oudste kind jonger is dan zes. Van alle jonge gezinnen trekt ruim 22 procent binnen de vijf jaar weg.





De belangrijkste reden van de stadsvlucht: de huizenprijs. "Ik ben zélf in de verleiding gekomen toen ik op vastgoedwebsites een gezinswoning zocht", vertelt burgemeester Bart De Wever (N-VA), ook bevoegd voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening.





Grotere woning in Niel

"Waarom in de stad blijven wonen als je voor dezelfde prijs in pakweg Niel of Hemiksem een grotere woning kan kopen? Gelukkig had ik ambities in de gemeentepolitiek, ik moest dus wel in Antwerpen blijven." Volgens De Wever kampt Antwerpen met een 'welvaartsvlucht'. Mensen die opklimmen op de sociale ladder trekken weg naar de randgemeenten. Wie overblijft heeft minder kapitaal: studenten, jonge professionals en 65-plussers. "Die situatie moeten we stoppen en omkeren. Want tweeverdieners laten kiezen voor de stad is cruciaal voor het sociale evenwicht en de duurzaamheid van onze welvaart."





Om wonen in de stad betaalbaarder te maken voor jonge gezinnen, lanceert de N-VA het 'Antwerps Woonmodel'. De Wever: "We bouwen huizen en appartementen op onze gronden (de stad is eigenaar van 20 miljoen vierkante meter vastgoed), die we dan doorverkopen aan gezinnen of jongere mensen. Het verschil is wel dat de grond waarop die woning staat, eigendom blijft van de stad. De eigenaar bezit de grond van de woning dus niet, maar hij of zij betaalt die ook niet. Dat maakt een groot verschil, tot één derde van de totale aankoopprijs. Let wel: het gaat hier om betaalbaar wonen, niet om sociale huisvesting." Zodra de stedelijke diensten het systeem juridisch hebben uitgewerkt, kan er volgens De Wever een eerste proefproject worden opgestart op het Eilandje, in de nog volop in ontwikkeling zijnde Cadixwijk. "Daar wonen slecht 8 procent koppels met kinderen, terwijl het stedelijk gemiddelde 24% is."





Stadsbouwmeester Christian Rapp is enthousiast: "Naarmate wonen in Antwerpen aantrekkelijker wordt, zullen ook de vastgoedprijzen stijgen. Daarom is er nood aan een nieuw woonmodel, iets tussen de sociale en de private huisvesting."





N-VA gaat binnenkort met het plan naar het college, waar het coalitiepartners CD&V en Open Vld wil overtuigen.