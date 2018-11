"Gelieve zelf foto van uw borsten te sturen" PERVERT BENADERT VROUWEN ONLINE VOOR VALSE CAMPAGNE TEGEN KANKER Redactie

06 november 2018

14u41 0 Antwerpen De vzw Benetiet, een organisatie die opkomt voor vrouwen met borstkanker, waarschuwt voor berichten op Facebook waarin vrouwen wordt gevraagd om foto's van hun borsten door te sturen, zogezegd voor een nieuwe postercampagne.

"Ik werd op 31 oktober gecontacteerd via Messenger door iemand die zich uitgeeft voor een fotografe", vertelt Sandy Lievens uit Mol. "Daarin werd ik gevraagd om foto's van mijn borsten te laten maken, voor een nieuwe poster van Benetiet vzw. Op die poster zouden 100 Vlaamse vrouwen hun borsten tonen, zonder hun gelaat weliswaar."

Sandy gaf aan dat ze daarvoor te veel schroom had en dat ze dat niet zag zitten, maar de 'fotografe' liet zich daardoor niet van de wijs brengen. "Uiteindelijk kreeg ze me bijna zover. Mijn moeder heeft ook borstkanker gehad en door daar op in te spelen begon ik te twijfelen."

"Te omslachtig"

Maar de fotografe zei dat ze moeilijk bij iedereen thuis foto's kon komen maken wegens "veel te omslachtig" en dat Sandy daarom best zelf foto's van haar borsten kon doorsturen. "Dat vond ik toch heel vreemd en ik vroeg raad aan een vriendin. Die vertelde me dat de vzw Benetiet niet meer bestaat en nadat we contact opnamen met Yamina Krossa, oprichter van de vzw, bleek er ook helemaal geen nieuwe campagne op til. Ik heb gelukkig niets doorgestuurd, maar ik kreeg er echt wel een heel 'vies' gevoel bij."

"We willen iedereen waarschuwen om dit soort nepberichtjes onmiddellijk door te geven aan ons of aan de lokale politie. De vzw Benetiet bestaat niet meer en we hebben helemaal geen plannen voor een nieuwe campagne", zegt Yamina Krossa, oprichter van Benetiet. "Wij contacteerden vrouwen trouwens altijd rechtstreeks en niet via fotografen. Ik heb al klacht ingediend bij de politie en die onderzoekt de zaak. Die vermoedt dat dit het werk is van een man."

Was het Stacey of Cindy?

Mogelijk is de viespeuk al veel langer aan de gang, de West-Vlaamse Melissa Verschuere werd al in 2016 gecontacteerd door hetzelfde profiel. "Toen stelde die persoon zich voor als een freelance fotografe die een naaktshoot wilde houden voor een eindejaarscampagne van een Brugse chocolatier", zegt Melissa. "Nu kreeg ik ineens de vraag om mee te werken aan een campagne van Benetiet. Omdat die fotografe ineens haar naam veranderd had van Stacey naar Cindy en daar geen zinnige uitleg voor had, rook ik onraad. Ook twee vriendinnen van mij kregen dezelfde vraag, ik vermoed dat er tientallen, misschien wel honderden vrouwen berichtjes kregen."

Het Facebookprofiel waarmee de drie vrouwen gecontacteerd werden, bleek nep, maar de gebruikte naam en profielfoto is wel van Cindy W., een echte Nederlandse fotografe. "Dat hij dan nog eens op het gemoed van die vrouwen inspeelt door een organisatie die strijdt voor vrouwen met borstkanker te misbruiken, is gewoon smerig. Ik hoop dat ze die persoon snel vatten en ga zelf ook klacht indienen".