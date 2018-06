'Gele' Duivels zorgen voor ongeziene euforie in hele stad 25 juni 2018

Tienduizend euforische supporters zagen in het fandorp op de Scheldekaaien hoe de 'Gele' Duivels het arme Tunesië verorberden als waren ze een aperitiefhapje. Want laat dat duidelijk zijn: iedereen wil nu de toplanden op het menu, tot in de finale. In de winkelstraten was het een paar uur rustiger dan gewoonlijk op zaterdagnamiddag.





Op het Laar in Borgerhout stroomden een duizendtal fans samen voor het grote scherm, in het kader van straatfestival Borgerrio. Op het podium openden schijnburgemeester BDW en Miss België Angeline Flor Pua de feestelijkheden. Kris Peeters (CD&V) kwam ook even kijken. "Waarschijnlijk spelen ze op vraag van N-VA in het geel", grapte hij.





Op de foto gaan supporters uit de bol na een treffer van de 'Gele' Duivels. Dickyi (6) en Jhongak (8), vooraan op de foto, gieren het uit van de pret.











(PHT)