"Geen toelating? Dan geen trouwstoet" GAS-BOETES VOOR ROEKELOOS GEDRAG IN AUTOKARAVAANS PHILIPPE TRUYTS

08 mei 2018

02u52 0 Antwerpen Voor roekeloos en asociaal gedrag in trouwstoeten riskeren álle deelnemers voortaan een GAS-boete tot 350 euro, bovenop het pure gerechtelijke luik. Een andere opvallende wijziging in de Antwerpse politiecodex zijn strengere hygiënevoorschriften in panden met raamprostitutie.

Het fenomeen van trouwstoeten die straten blokkeren, onbeschrijflijke herrie maken en levensgevaarlijke manoeuvres uitvoeren, rukt ook in Antwerpen op. Eind vorig jaar kregen de Lange Lozanastraat en de Turnhoutsebaan er nog mee te maken. Naderhand zijn tientallen pv's opgesteld. Elke autokaravaan of trouwstoet moet nu minstens zes weken op voorhand een toelating vragen aan burgemeester Bart De Wever (N-VA).





De stad bekijkt de karavanen als een evenement. Wie die toelating niet krijgt of de voorwaarden ervan schendt, kan problemen krijgen. Niet alleen met een strafzaak, maar ook met een GAS-boete.





Inzittenden

Volgende maand begint het WK Voetbal. Autokaravaans vallen dan niet uit te sluiten. "We gaan het mensen niet lastig maken die na een overwinning van de Rode Duivels op het WK hun vreugde tonen. Maar als het enige doel overlast is, dan wordt het wat anders", zegt Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester.





Goed om weten: niet enkel de chauffeurs van verboden karavanen hangt een GAS-boete boven het hoofd. Ook álle inzittenden die zich totaal onverantwoordelijk gedragen. Vermant: "Wie op het moment zelf aan de politie ontglipt, zullen we met onze straatcamera's opsporen. In dat geval krijgt de eigenaar van de auto de boete."





Eieren

Hulpdiensten die gehinderd of met eieren en stenen worden bekogeld: ook dat kan voor de daders op een GAS-boete uitdraaien. De stad duldt niet dat ambulanciers, politie en brandweer niet op een normale manier hun job kunnen uitoefenen.





Raamprostitutie

Van een heel andere orde is de twijfelachtige hygiëne in de prostitutiebuurt. Vandaag moet er al een 'safe sex'-affiche hangen in een raamprostitutiepand. Daar komt nu een verplichte 'safe sex'-sticker op de vitrine bij. En dat is niet alles. Alle meubilair, ook matrashoezen, moet afwasbaar zijn met water en zeep. Overtredingen kunnen uitmonden in een GAS-boete. Daarnaast breidt de stad het moraliteitsonderzoek uit. Zaakvoerders en beheerders van deze panden mogen nooit veroordeeld zijn voor mensenhandel of exploitatie van prostitutie. Ook veroordelingen voor de sociale wetgeving en de antiracisme-, antidiscriminatie- en genderwet worden mee onderzocht.