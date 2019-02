“Geen paniek, over 50 jaar kun je dat even snel”: oud-leerlingen Bakkerij keren na meer dan halve eeuw terug naar school David Acke

13 februari 2019

12u30 0 Antwerpen Vier oud-leerlingen uit 1960 bezochten vandaag de opleiding Bakkerij van de provinciale school PIVA. Zestig jaar geleden trokken ze de schooldeur achter zich dicht om het metier van bakker uit te oefenen. Speciaal voor dat jubileum trokken ze nog eens terug naar de plek waar het voor hen allemaal begon.

Een leerling van het tweede jaar Bakkerij van de provinciale school PIVA kijkt vol bewondering toe hoe Louis Dubosch (79) uit een bolletje deeg van dertig gram vingervlug een sandwich rolt. “Gezien hoe het moet?”, vraagt hij plagend. De leerling kijkt naar de croissant, en daarna naar Louis. Ze is onder de indruk van zijn roltechnieken. “Geen paniek, binnen 50 jaar kan je dat net zo snel”, zegt hij geruststellend en toch een beetje trots.

De bakkerswereld is een harde wereld die je enkel met voldoende passie voor de job kan volhouden. Het is pure topsport waar je dagelijks toch veertien tot zestien uur mee bezig bent. Oud-leerling Raymond

Louis is samen met enkele oud-leerlingen te gast bij PIVA om hun zestigste verjaardag te vieren dat ze afstudeerden aan de provinciale school. Toen nog gevestigd in herenhuis op de Charlottalei. “Met niks te vergelijken met nu natuurlijk”, vertelt collega Jozef Verelst (79). “We moesten ons allemaal omkleden in de kelder van het herenhuis. Met 96 waren we toen, allemaal jongens, en we werden onderverdeeld in vijf groepen op alfabetische volgorde.” Jozef kwam net als Louis uit een echt bakkersgezin. Dat zij de metier zouden overnemen, stond in de sterren geschreven.

Heerlijke vlaaien van oma

Voor Raymond Augusteyns (75) lag dat net iets anders. “Ik kreeg de microben te pakken van mijn grootmoeder. Zij bakte heerlijke vlaaien. Ik herinner me dat ik als kind bij haar naast de stoof zat te kijken hoe ze bakte. Uiteindelijk heb ik me dan ook toegelegd op pure banketbakkerij”, vertelt hij.

Stukgelopen relaties

Voor de oud-leerlingen doet het enorm veel plezier de jonge garde bezig te zien. Al beseffen ze ook dat niet iedereen uiteindelijk bakker zal worden. “Er beginnen er heel veel maar er stoppen er ook heel veel. De bakkerswereld is een harde wereld die je enkel met voldoende passie voor de job kan volhouden,” vertelt Raymond. “Het is pure topsport waar je dagelijks toch veertien tot zestien uur mee bezig bent.” Daarnaast is het erg belangrijk dat je partner je volledig steunt in je beroep, weten de bakkers. “Je bent altijd bezig tijdens weekends en feestdagen. Daar moet je als gezin mee om kunnen. Heel wat bakkerijen sluiten niet zozeer omdat ze niet genoeg verkopen maar omdat relaties stuklopen door het vele en harde werk”, zegt Louis.

Voor de leerlingen was dit een unieke ervaring om handige tips te krijgen van vier ervaren rotten uit het vak, dat zij op een dag misschien ook gaan beoefenen. Want hoewel het vandaag net iets mechanischer aan toe gaat dan in 1960, de kneedtechnieken zijn vandaag nog steeds dezelfde.

Morgen krijgen de bakkers die in 1960 afzwaaiden nog een rondleiding van vakleerkracht Toerisme en Hotelonthaal Daan Van Thiel.