"Geel-blauw mag prominenter in beeld" JEF HERMANS (81) SPEELDE MEER DAN 500 MATCHEN VOOR FC WILRIJJK KRISTOF DE CNODDER

09 maart 2018

02u40 0 Antwerpen Nu Beerschot Wilrijk op de drempel van de hoogste voetbalklasse staat, wordt het woord 'Beerschot' opnieuw volop in de mond genomen. Van Wilrijk wordt er dan weer veel minder gesproken. "Ik ben blij met het succes van de nieuwe club, maar Wilrijk lijkt alsmaar meer uit beeld te verdwijnen", vindt 'Mister FC Wilrijk' Jef Hermans (81).

Dat Beerschot Wilrijk een succesverhaal is, staat buiten kijf. Na vier opeenvolgende titels kan de fusieclub morgen de poort naar eerste klasse A open beuken.





Vorige week was het Olympisch Stadion uitverkocht voor de heenmatch van de titelfinales tegen Cercle Brugge en nu zal het stadion vol zitten voor met mensen die de return op grote schermen volgen.





Alsmaar meer uit beeld

"Het doet me plezier dat Beerschot Wilrijk zo hard leeft", zegt Wilrijks boegbeeld Jef Hermans. Hermans speelde meer dan 500 matchen in de eerste ploeg van Wilrijk, was er nadien trainer en jeugdvoorzitter en legde zelfs nog de chauffage in de kantine aan. "Vijf jaar geleden maakte ik als supporter mee de overstap naar het Kiel. Dat deed ik vanuit mijn verleden bij Wilrijk, want een echte Beerschotfan was ik voordien eigenlijk niet. De voorbije jaren heb ik mee genoten van de successen en ik ben de eerste om toe te geven dat Wilrijk dit op eigen houtje nooit had kunnen realiseren."





Hermans vindt de fusie dus over het algemeen geslaagd, al moet hem toch ook iets van het hart. "Onlangs zag ik foto's van het eerste kampioenenjaar in eerste provinciale. Toen speelde Beerschot Wilrijk thuis in het paars, maar hadden de broekjes nog gele en blauwe accenten, een verwijzing naar de Wilrijkse kleuren. In het huidige tenue zie ik dat spijtig genoeg niet meer terug. En de verplaatsingen zouden altijd in het geel-blauw worden afgewerkt, maar ook dat is niet altijd zo. Ik heb er zelfs al eens voor naar de club gebeld. In de loges zie ik dan weer vooral oude foto's hangen van Beerschot en veel minder van Wilrijk. Zo lijkt Wilrijk alsmaar meer uit beeld te verdwijnen en dat is spijtig."





Aangepast





Zit Hermans zelf dan bij wijze van statement met een geel-blauwe sjaal op de tribunes? "Nee, zo ver drijf ik het nu ook weer niet", lacht de kranige tachtiger. "Mijn vrouw en ik kochten er zelfs een paars-witte. Andere kleuren verkopen ze in de fanshop nu eenmaal niet. We hebben ons dus aangepast. De fusie was trouwens geen slechte zaak, dat hoor je mij zeker niet zeggen, alleen hoop ik dat het aandeel van Wilrijk in dit verhaal nooit zal worden vergeten. Ik ken verschillende Wilrijksupporters die afhaakten nadat de club met Beerschot in zee ging, maar tegelijk verhuisden heel wat mensen wél mee. Die mensen mag je niet in de kou laten staan."