"Gebruik Ruien als wateropslagplaats" N-VA LANCEERT NIEUWE OPLOSSING TEGEN DROOGTE NINA BERNAERTS

17 augustus 2018

02u29 0 Antwerpen De stad onderzoekt of ze de Ruien kan gebruiken als wateropslagplaats om droogteperiodes zoals nu te overbruggen. Schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) wil het ondergrondse tunnelwerk van 8 kilometer benutten. "De Ruien lopen tot onder het Theaterplein en tegen het stadspark, daar zouden we de bomen en de vijver kunnen bewateren."

De droogte van deze zomer inspireert verschillende partijen tot creatieve oplossingen. Sp.a denkt aan een bovengronds spooraquaduct terwijl N-VA het ondergronds zoekt. Schepen Ludo Van Campenhout kreeg het idee op een avond om de kilometers aan tunnels onder de grond te gaan gebruiken als waterbuffer. "We hebben last van twee fenomenen, enerzijds is er de droogte, anderzijds is er de piekregen. We krijgen wel regen maar steeds in pieken en sommige plekken zoals de Dam krijgen het nog harder te verduren dan anderen. Op die piekmomenten verdwijnt de meeste regen gewoon in de riolen en dat moeten we tegenhouden."





Piekregen

De schepen wil 'piekregen' opvangen en bufferen in de 8 kilometer aan gangen die nu al verspreid liggen onder onze stad, namelijk de Ruien. In theorie is er plaats voor 30 miljoen liter water, of zo'n 10 olympische zwembaden. "Slechts een kleine kilometer wordt nu gebruikt voor toeristische wandelingen maar door het plaatsen van enkele schotten kunnen we wel water bufferen."





"De Ruien lopen al tot onder het Blauwtorenplein. We zouden daar al een proefopstelling kunnen maken om het water daar te bufferen en in tijden van droogte te gebruiken voor de bomen bovengronds. Dan moet je ook geen aquaduct bouwen. Het is goed dat iedereen over waterhuishouding nadenkt en we zullen alle ideeën mee bestuderen maar dit lijkt ons een doenbaar plan."





Toch staan ook nu de Ruien kurkdroog. "Omdat het water niet tegengehouden wordt. Maar de bordjes aan de muur tonen aan tot waar het water kan komen bij hoogtij bijvoorbeeld. Als je dan een compartiment kan afsluiten, kan je toch al heel wat water opslaan om droge periodes te overbruggen."





Waterplan

De Ruien gebruiken als wateropslag is een onderdeel van een groter waterplan dat de stad uitwerkt samen met Water-Link en Aquafin. "Op de Gedempte Zuiderdokken realiseren we al een systeem waar we het regenwater zullen opvangen en hergebruiken. Dat willen we ook als we de Groenplaats heraanleggen."





Maar er moet ook een mentaliteitswijziging komen, vult André Gantman, voorzitter van Water-Link, aan. "We zijn als Vlamingen veel te weinig bezig met waterrecuperatie en recyclage. We zullen in de toekomst moeten leren om ons douchewater te recycleren naar drinkwater. Op plekken waar het echt droog is, staan ze op dat vlak al veel verder."





Het grote waterplan moet begin 2019 klaar zijn en zou onze stad de volgende eeuw droog en ook nat moeten houden.





