‘Friends’ van Sant’Egidio zorgen voor de warmste kerst in Sint-Anna: “Deze mensen zijn ook onze oma’s en opa’s geworden” philippe truyts

24 december 2018

17u26 0 Antwerpen Tv-kok Jeroen Meus verwende hen vier jaar geleden al eens met lekker eten, maar de bewoners van rusthuis Sint-Anna in Berchem zijn ook héél blij met de ‘Friends’ van Sant’Egidio. Die tieners van 15-16 jaar zorgden er maandag voor een fantastisch kerstfeest, met veel muziek, taart én een leuke babbel.

Zelfs als je het materieel goed hebt, is eenzaamheid ook een vorm van armoede. Wat is er dan mooier als jongeren om de paar weken naar een rusthuis of dienstencentrum trekken voor een bezoek? Sant’Egidio heeft verspreid over het land zo’n vijfhonderd ‘Friends’. Een 25-tal van hen, van het OLVE in Edegem en Mortsel, maakte wát graag tijd vrij om een 100-tal residenten en familie in woonzorgcentrum Sint-Anna te trakteren op kerstliederen. “We hebben zelfs een eigen ‘Friends’-tekst geschreven op de melodie van ‘Er is een nacht’ van Guus Meeuwis”, vertelt Elin Dillen, die in het vierde middelbaar zit. Bij de ouderen blonken de ogen en werd stevig meegezongen met evergreens als ‘Halleluja’ en ‘Jingle Bells’.

Georgette Van Geertruyden (84) is een gewezen schippersvrouw, die later nog een frituur uitbaatte nabij het Antwerps slachthuis. “Dit kerstfeest is prachtig. Die jongens en meisjes offeren zich echt voor ons op. Ik heb anders ook niet te klagen over mijn vijf zoons en mijn schoondochters. Elke zondag staan ze hier. Ik heb een gelukkig leven gehad, hoewel mijn man al dertien jaar dood is. Het ‘water’ mis ik soms nog, dat wel. Leven op een schip blijft in je zitten.”

Vlotte babbel

Elin Dillen leerde Sint-Anna voor het eerst met Pasen kennen. “Ik zag meteen hoe eenzaam sommige bejaarden zijn. Ik dacht dat het eenmalig zou zijn, maar voelde al gauw dat ik moest blijven komen. Dankzij de bezoekjes ben ik ook een vlottere prater geworden. Elke keer maak ik nieuwe vrienden. Zo is er Rosette. Ze zit het liefst op haar kamer, houdt zo niet van drukte. Maar we hebben haar toch maar meegekregen naar het feest.”

Louis Bal is ook vierdejaars op OLVE. “Ik vond het in het begin moeilijk om een gesprek te beginnen. Maar dat is lang voorbij. Het geeft zoveel voldoening om te zien hoe blij ze van ons worden.”

Oma’s en opa’s

Elin: “Sommige bewoners zijn bijna een oma of opa voor mij geworden. Als we zelf oud zijn, zouden we ook graag met jongeren contact houden.”

“Meer jongeren zouden dit moeten doen. Het bezorgt je zoveel extra ervaring”, pikt Louis in.

Georgettes beste vriendin Kitty Hazen (86) geniet van de kerstbiscuit en de muziek. “Die jongeren zijn er voor ons, en wij voor hen. Hun inzet is zo positief.”

Olivier Lins, woordvoerder van het bisdom, kijkt tevreden toe. “We willen als een grote familie samenzijn en een moment van schoonheid bieden. Dankzij de Friends bouwen we een brug tussen jong en oud. Soms mort de oudere generatie wel eens dat ‘het niet meer zoals vroeger is’. Maar hier staat een generatie klaar die een droom heeft voor de wereld.”