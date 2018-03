"Flik krijgt niet elke dag ei naar zijn hoofd" DIVERSITEIT SIJPELT DOOR IN HELE POLITIEKORPS PATRICK LEFELON

21 maart 2018

02u37 0 Antwerpen De dienst Diversiteit 'nieuwe stijl' heeft zijn eerste jaarverslag klaar. 'Nieuwe stijl' duidt op de ommekeer die de dienst maakte na het vertrek van commissaris Jinnih Beels. Burgemeester Bart De Wever is best tevreden met de manier waarop de politie problemen zoals racisme, meer kleur in het korps en bedenkelijke attitudes bij agenten aanpakt. Binnenkort lanceert de politie een campagne op de sociale media om vertrouwen te winnen bij de (allochtone) jongeren.

Midden 2016 vertrok Jinnih Beels van de politie Antwerpen naar politie Mechelen. Beels was jarenlang het gezicht geweest van de cel Diversiteit in Antwerpen maar haar visie botste met die van korpschef Muyters. Hij herlanceerde de dienst in mei 2016 met de ondertekening op de Grote Markt van een charter voor Diversiteit. De dienst levert vandaag op de Dag van de Diversiteit zijn eerste jaarverslag af.





Burgemeester Bart De Wever: "Vroeger was diversiteit bij de politie beperkt tot enkele medewerkers die contacten met allochtone gemeenschappen onderhielden. Vertrok zo'n medewerker, dan vielen die contacten weg en moest de opvolger van nul herbeginnen. Tegenwoordig wordt elke afdeling binnen het korps betrokken bij diversiteit en worden alle domeinen bespeeld."





Eén van die domeinen waar de politie kleine stappen vooruit gaat is de recrutering van meer allochtone agenten. In 2016 had 8,4 % van de 2.700 medewerkers van de politie een migratie-achtergrond. Dat percentage stijgt geleidelijk dankzij de nieuwe, dure recruteringscampagne. Van alle kandidaat-agenten die in 2017 worden opgeleid heeft 14,8 % buitenlandse roots. De grootste groepen komen uit Turkije, Marokko en Nederland.





Kristof De Busscher, diensthoofd Diversiteit: "Dit cijfer stemt ons optimistisch maar het is nog een lange weg te gaan. Pakweg over tien jaar zal meer kleur in het korps ook op het terrein echt zijn effect hebben."





Negen klachten

Een ander domein is de aanpak van racisme en discriminatie door agenten. De dienst Intern Toezicht behandelde negen klachten.





Zes ervan werden aangebracht door collega's of oversten, drie kwamen via burgers. Drie klachten leiden in 2017 tot een sanctie: twee agenten kregen een tuchtstraf (blaam), één agent kreeg een functioneringsnota.





Bart De Wever: "Ik kan u melden dat in 2018 al twee politiemannen zijn ontslagen voor inbreuken op racisme en discriminatie. Dat cijfer vindt u in het volgend jaarverslag."





In 2017 was er veel te doen over de gespannen relaties tussen agenten en allochtone jongeren. Het leidde in de zomer tot hevige incidenten.





Vals beschuldigd

Curd Maeseele, teamleider Diverstiteit: "Ik heb wel eens een ei naar mijn hoofd gesmeten gekregen in Borgerhout. Zeker, maar er zijn heel veel dagen dat de jongeren niet met eieren naar de politie gooien. Dat de verstandhouding goed is. Dat idee geven wij aan iedereen mee, zeker aan de nieuwe agenten die nog te veel in clichés denken."





De politie zet een infocampagne via sociale media op om de relatie tussen jongeren en politie te verbeteren. Die campagne loopt samen met de verenigingen Kras, Jes en Formaat. Burgemeester De Wever ging er al eens een voormiddag luisteren naar de allochtone jongeren. Er wordt wat afgeklaagd over de politie.





De Wever: "Jongeren voelen zich snel geviseerd. Maar als een agent 's morgens de vroegnota met gebeurde feiten leest, vindt hij daar altijd dezelfde soort namen. Dan is het toch logisch dat hij die categorie jongeren extra in de gaten houdt. Agenten zijn het trouwens beu om valselijk van racisme beschuldigd te worden. De bodycams kunnen daar een oplossing bieden."