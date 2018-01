"Erfenis Van Eetvelt overnemen én stempel drukken" Nieuwe UNizo-topman over zijn plannen voor ondernemend Vlaanderen PHILIPPE TRUYTS

02u25 0 Foto Baert Danny Van Assche ziet genoeg uitdagingen. "Zoals de arbeidsmarkt: werk genoeg, maar een 'mismatch' tussen de gezochte vaardigheden en het aanbod." Antwerpen Ondernemersorganisatie Unizo heeft sinds afgelopen maandag een nieuwe topman: Antwerpenaar Danny Van Assche (46). De voorbije acht jaar leidde hij Horeca Vlaanderen, eerder was hij districtsschepen in Wilrijk en adviseur bij de studiedienst van... Unizo (2005-2010). Daar volgt hij nu 'reuzen' als Kris Peeters en Karel Van Eetvelt op. "Alles wat ik de voorbije twintig jaar deed, lijkt een scholing voor deze nieuwe job geweest te zijn."

Het is werkdag nummer drie voor Wilrijkenaar Danny Van Assche wanneer wij dit interview afnemen. En na vijf minuten is het duidelijk: hier zit een mens met goesting, met enthousiasme. "Daarom heeft hij de job ook gekregen", werpt woordvoerder Filip Horemans er even tussen.





U treedt in de voetsporen van Karel Van Eetvelt (2004-2017) en Kris Peeters (1999-2004). Moeilijk om hen te doen vergeten.

"Ach, ik heb nogal een kleine schoenmaat. Ik wil nu de gigantische erfenis van Karel Van Eetvelt ongeschonden overnemen en mijn eigen stempel drukken. Trouwens, je vergeet Petrus Thys, hét monument van NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, red.), dat in 2000 onder Kris Peeters omgevormd werd tot Unizo."





Thys, Peeters, Van Eetvelt: allemaal uit

de provincie Antwerpen én CD&V'ers.

Geen toeval, toch?

"Als het over Antwerpen gaat: wél toeval. En die CD&V-achtergrond? Peeters heeft van Unizo een neutrale organisatie gemaakt. We doen aan politiek met iedereen die de belangen van ondernemers wil behartigen. Zelf heb ik in 2010 al mijn politieke mandaten opgegeven. In mijn selectie hier kwam dat ook niet ter sprake. Inmiddels kreeg ik felicitaties van zowat alle partijen, zelfs van John Crombez (sp.a) en Kristof Calvo (Groen)."





Wat zijn uw grootste uitdagingen?

"Er zijn er heel wat, zoals de arbeidsmarkt. Er is werk genoeg, maar er is ook een 'mismatch' tussen de vaardigheden die we nodig hebben en het aanbod. Daarom zijn de maatregelen voor duaal leren (school-werkvloer, red.) zo belangrijk. Vergelijk het met het leercontract van weleer - mijn vader is op die manier beenhouwer kunnen worden. Je leert een beroep op de werkvloer, niet in de klas."





"En dan heb je nog de vroegere 'geitenwollensokken-thema's': energie en mobiliteit. De kerncentrales dicht? Ik wil wel, maar het licht mag niet uitgaan en stroom moet betaalbaar blijven. Zorg dus voor dat alternatief. Intussen staat het verkeer stil en stel je vast dat een auto zelfs in de file nog efficiënter is dan de trein, tram of bus. Lok automobilisten met een béter alternatief dan vandaag. Ons land is vergelijkbaar met Groot-Londen. Wel, daar kies je zó voor openbaar vervoer."





"En dan is er nog iets wat opnieuw bovenaan de agenda moet komen: administratieve vereenvoudiging. Elk jaar komen er meer regels bij dan dat er verdwijnen. Merkwaardig toch in tijden van digitalisering. Het moet weer 'plezanter' worden om te ondernemen. We mogen jongeren niet afschrikken. Wie een eigen zaak start, moet vooral de tijd krijgen om die gezond uit te bouwen en voor jobs te zorgen."





E-commerce is ook zo'n uitdaging.

Net iets wat de files nog langer maakt.

"De impact op het verkeer is groot, dat klopt. Maar we kunnen niet tegen e-commerce zijn. Elke winkel zal er op één of andere manier mee bezig moeten zijn. Alleen moeten we ons afvragen of we al die bestelde pakjes MORGEN nodig hebben, en of ze aan huis besteld moeten worden."





Even terug naar Horeca Vlaanderen.

Waar bent u trots op?

"Op de valreep heb ik nog meegemaakt dat hotels voortaan wél een lagere prijs mogen aanbieden dan op de website van een platform zoals booking.com. Voorts zullen cafés vanaf maart minder beperkt zijn door de vermaledijde brouwerijcontracten."





Hoe heeft de horeca de witte kassa verteerd?

"De sector zit in zwaar weer, de impact is groot. Met minder openingsdagen en -uren. En minder personeel, want je kan niet de hele factuur van de witte kassa doorrekenen aan je klanten. Maar er zijn ook lichtpunten, zoals de flexi-jobs en de zogenaamde horeca-overuren, die de werkgevers minder kosten dan een gewoon overuur."





Nooit overwogen om

zelfstandige te worden?

"Ik zou het wel durven. Overigens miste ik de handigheid om mijn vader in de beenhouwerij op te volgen. Maar je hebt de twee kanten nodig: de kracht van Unizo is dat het een organisatie is vóór en dóór ondernemers. Ik deed altijd het eerste. In bijna elke gemeente hebben we verenigingen. Als we niet tussen de mensen stonden, konden we hun belangen niet verdedigen."





Zijn jullie onafhankelijk genoeg van de politiek - jullie krijgen subsidies? Yves Heylen, de vastgoedmakelaar die door Unizo uit een Antwerpse adviesraad gezet werd na kritiek op Bart De Wever, vond dat jullie niet met

eigen stem kunnen spreken.

"Het geval-Heylen is van voor mijn tijd, ik zeg daar niets over. De subsidies? Kijk naar onze daden en luister naar onze woorden. Denk je dat Karel Van Eetvelt zijn ongezouten mening van subsidies liet afhangen? We zijn de stem van de Vlaamse ondernemers. De overheid zou wel gek zijn als ze ons niet au sérieux nam."





U bent gehuwd en hebt twee kleine kinderen. Geen angst dat uw job u te vaak van huis zal houden?

"Het is de bedoeling dat ik een aanwezige vader kan blijven, ook al weet ik dat ik zeker 's avonds nog méér zal moeten werken. Maar het komt erop aan om dat goed te organiseren."