"Er zal niet veel veranderen" Klaus Vanhoutte (Payoke): 20 januari 2018

02u41 0

Huidig directeur van Payoke, de organisatie die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel en specifiek ook prostituees, denkt dat er de komende jaren niet veel zal veranderen voor zijn organisatie. "Het barsten van het kartel doet me vermoeden dat er de komende jaren niet veel zal veranderen. Voor onze werking is dat geen probleem. Wij moeten nauw samenwerken met de stad en die samenwerking loopt heel correct. En dat bedoel ik als een compliment. Er wordt ons niet veel beloofd, maar wat beloofd wordt, wordt ook nageleefd", vertelt Vahoutte. Het is ook zo dat dit bestuur erg in zet op veiligheid. "En dat voelen we inderdaad ook. Initieel is Payoke gegroeid uit een linkse hoek maar al heel snel werden die banden doorgeknipt. We zijn een onafhankelijke organisatie en we handelen daar ook naar." (NBA)





Meer over Payoke

sport