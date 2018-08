"Er is nood aan nog extra plaatsen" KABINET KINDEROPVANG LANCEERT WEER PRESUBSIDIËRINGSOPROEP DAVID ACKE

01 september 2018

Antwerpen Deze legislatuur investeerde het kabinet van schepen Nabilla Ait Doaud 11 miljoen euro aan subsidies voor kinderdagverblijven. Zo moeten ouders niet de volle pot betalen, maar betalen volgens hun inkomen. Voor het eerst lanceerde de stad ook een oproep voor onthaalouders.

Het kabinet Kinderopvang van schepen Nabilla Ait Daoud investeert nog eens 2 miljoen euro in kinderopvang dat werkt volgens het inkomen van de ouders. In dat systeem betaalt een gezin de kinderopvang volgens de barema's van hun loon en past de stad bij tot de dagprijs van de opvang. Deze legislatuur brengt dat de totale investering op 6,1 miljoen euro. Gisteren keurde het college het besluit goed van de derde presubsidiëringsronde waar 42 zelfstandige kinderdagverblijven in Antwerpen voor intekenden. "Eigenlijk is dat een bevoegdheid van Kind & Gezin en zijn wij niet verplicht dit te organiseren. Maar omdat Kind & Gezin te weinig middelen heeft, schieten we zelf in actie," vertelt schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA).





Dankzij de derde projectoproep komen er nog eens 327 extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen bij. "277 bestaande plaatsen worden omgevormd naar het inkomstengerelateerde systeem en 50 nieuwe plaatsen worden opgestart volgens het systeem. Maar er is nog nood om extra inkomstengerelateerde plaatsen te creëren. In totaal dienden 944 bestaande plaatsen een aanvraag in," vertelt de schepen.





Vlaamse systeem

Naast de presubsidiëring kunnen kinderdagverblijven ook gebruikmaken van de kinderopvangtoelage. Dat systeem past tot maximum 14 euro per dag, per kind toe op de factuur van de ouders. "Van de in totaal 1.810 plaatsen met een vaste dagprijs, gebruiken er 1.310 al de kinderopvangtoelage. Uiteraard is het niet de bedoeling dat wij dit blijven financieren. Deze kinderdagverblijven moeten zo snel mogelijk naar het Vlaamse systeem overstappen. Maar intussen prefinancieren wij," aldus Ait Daoud. Deze legislatuur investeerde het kabinet 4,8 miljoen euro in de kinderopvangtoelage.





Win-winsituatie

Voor de gezinsopvang, de onthaalouders, werd ook een oproep gelanceerd. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. In Antwerpen zijn er 816 plaatsen bij de gezinsopvang, waarvan 131 plaatsen met vaste prijs die zouden kunnen instappen in het systeem. Maar voor slechts zeventien plaatsen werd een aanvraag ingediend. Hiervoor maakt de stad 60.000 euro vrij. Toch reageert het kabinet van schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud erg positief. "Met deze resultaten hebben we de Barcelonanorm deze legislatuur behaald. Die stelt dat er minstens 33 plaatsen moeten zijn per honderd kinderen. Op dit moment zitten we aan 34,32 plaatsen of 293 netto plaatsen boven de Barcelonanorm die nodig is in Antwerpen," vertelt de schepen.





Latifa Bahsime van kinderdagverblijf Kiddybees in Deurne zal vanaf nu ook volgens het inkomen van de ouders kunnen werken. "Een echte win-winsituatie. Het gebeurde wel eens dat ouders kwamen kijken en erg gecharmeerd waren door ons verblijf maar om financiële redenen toch niet konden intekenen. Dat kan nu wel waardoor wij ook aan volle capaciteit kunnen werken," vertelt Latifa. In Kiddybees is plaats voor 34 kinderen. Op dit moment zorgen Latifa en haar personeel voor dertig kindjes.