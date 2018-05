"Er beweegt weer wat rond Oosterweel" RINGDAGEN TONEN 31 ONTWERPEN IN ZES OVERKAPPINGSZONES PHILIPPE TRUYTS

28 mei 2018

02u24 0 Antwerpen Zes overkappingszones, 31 concrete ontwerpen: burgers kunnen nog tot woensdag naar een nieuw rondje Ringdagen. De opkomst voor de expo in het congrescenter naast de Zoo was dit weekend groot. "De projecten die het grootste draagvlak vinden, kunnen meteen mee in de Oosterweelwerf."

De presentatie van de 31 plannen oogt indrukwekkend. Dat gaat van nieuwe wijkverbindingen en een 'geribbelde' kap over de Ring tot een nieuw station aan Schijnpoort en een fietsbrug over de Schelde. Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) is trots. "Vier jaar geleden bewoog er niets meer rond Oosterweel. Vandaag zijn we tot zeer concrete zaken gekomen."





En toch hangt er ook scepticisme in de lucht. Zo hoor je dat er te weinig inspraak is geweest van onderuit en dat de ontwerpteams te veel hun zin hebben gedaan. De bewoners van Groenenhoek (Berchem) wonden daar onlangs geen doekjes om. Té veel nieuwe bebouwing en verlies van groen in hun buurt. Volgens Peter Vermeulen (Ringland) is de BAM niet 'meegaand' genoeg. "Ontwerpteam West zegt dat je Linkeroever het best ontsluit via de nieuwe Oosterweeltunnel onder de Schelde. Dat zou de verkeersdruk op de Kennedytunnel verlichten. Maar de BAM lijkt niet geneigd dat scenario te volgen."





Het vertrouwen is vrij groot bij Philippe Mallien, zaakvoerder van projectontwikkelaar Boursimo. Zijn huis staat bij het Nachtegalenpark, 150 meter van de oprit van de Ring. Hij volgt al enkele jaren de burgerbewegingen. "Met 10 miljard euro voor de hele overkapping red je in de brede regio één miljoen mensen. Dat is twee derde van wat de vervanging van de F-16-vliegtuigen kost. De overkapping is nodig: alle verkeer van Noord- naar Zuid-Europa passeert door onze woonwijk."





Sportpaleis

Christine Demolder en Erik Poppe, die aan de Bosuil wonen, hopen dat ze een overkapping nog meemaken. "In onze tuin horen we de Ring. De zone aan het Sportpaleis interesseert ons het meest. Jammer wel dat er nergens een timing op staat. De realiteit haalt plannen soms ook in. Wat als er binnen tien jaar massaal elektrisch wordt gereden? De luchtkwaliteit is dan zo geen punt meer. Maar ook dan is een kap beter: je wint groen, alles wordt mooier."





Alexander D'Hooghe zou aan zijn laatste weken als intendant bezig kunnen zijn. "Ik ben uitgeput. Ik ga zien of ik nog solliciteer naar een nieuw mandaat. Na de Ringdagen maken we ons rapport op voor de stad en de Vlaamse overheid. De feedback van de bezoekers moet uitwijzen aan welke overkappingsprojecten we voorrang geven."





Daar is een pot van 1,25 miljard euro voor gereserveerd. Linkeroever is één van de favoriete zones. De bouw van de Oosterweelverbinding moet er in 2019 écht starten.Info: www.overdering.be