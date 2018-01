"En nu hopelijk een rolletje naast Eddie Murphy" Het credo 'vragen staat vrij' bracht kok op de filmset van 'patser' DAVID ACKE

20 januari 2018

02u25 0 Antwerpen Stel, je wandelt huiswaarts met twee zakken vol etenswaren. Plots bots je op de filmcrew van 'Patser'. Even kijken en vervolgens weer je eigen weg gaan? Niet als je Amadou Tounkara (34) bent. Hij stapte op het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah toe en vroeg of ze geen rol voor hem hadden. Long story short: Amadou werd figurant, maar al even snel in een heuse actiescène gedropt.

Wat een ongelooflijke samenloop van omstandigheden.

"Dan kan je wel zeggen! Ik was net terug na zes maanden in Londen, waar ik in het kader van mijn opleiding tot kok in verschillende restaurants gewerkt heb. Toen ik thuiskwam, besloot ik om meteen naar de winkel te gaan om inkopen te doen. Op de terugweg zag ik dat de hele Brederodestraat afgesloten was voor filmopnames. Ik dacht meteen: 'dit is mijn kans om mijn acteerdroom te verwezenlijken'."





Weinigen zouden het lef hebben om El Arbi en Fallah persoonlijk aan te spreken, laat staan om een rol te vragen.

"Waarom zou je dat niet doen? In het slechtste geval krijg je te horen dat ze niemand nodig hebben. Het leven is aan de durvers. Mijn vrienden hebben me altijd gezegd dat ik acteur moest worden. En dus waagde ik mijn kans. Toen Adil en Bilall zeiden dat ik mocht meedoen, ben ik mijn boodschappen thuis gaan afzetten en daarna meteen teruggekeerd naar de set. De opnames hebben nog tot 2 uur 's nachts geduurd. Ik heb er zelfs een kleine vergoeding voor gekregen!"





Hoe was het om plots op een filmset te staan?

"Heel interessant! Ik ben enorm dankbaar dat ik van op de eerste rij heb kunnen ervaren hoe zo'n film gemaakt wordt. Als je thuis in de zetel zit, sta je daar niet bij stil. Je staat er versteld van hoe technisch het er soms allemaal aan toegaat. Ik heb ook geleerd dat je als acteur veel geduld moet hebben. Maar dat is alvast een kwaliteit die ik heb. (lacht) Daarnaast giert de adrenaline door je lijf. Ik wilde graag acteur worden, maar ik had bitter weinig ervaring. Op wat straattheater en modellenwerk na, kon ik niets voorleggen."





Hoe zijn Adil en Bilall op de set?

"Twee heel toffe mensen, maar ook heel verschillend. Adil is wat terughoudender, Bilall is toegankelijker. Hij geeft je vertrouwen in wat je doet, en levert veel feedback. Ik beschouwde hem een beetje als mijn grote broer die ervoor zorgt dat je gemakkelijker in je rol kan kruipen. Adil is meer met het technische aspect bezig en waakt over de kwaliteit van de beelden. Vroeger zag ik hen wel eens in Antwerpen over straat lopen, of ik kwam hen tegen tijdens het uitgaan. Toen waren ze nog niet zo bekend en ik wist niet dat ze met film bezig waren. Pas toen Black uitkwam, ben ik hen beginnen volgen."





Je mocht meteen verschillende rollen invullen?

"Ik had in totaal drie draaidagen. Die eerste dag - toen ik van de winkel kwam - werd een scène gedraaid waarin rellen uitbraken op straat. Ik was toen één van de relschoppers. Samen met een heleboel anderen moesten we over straat rennen en veel lawaai maken. Dat was best intens. De volgende dag vroeg iemand van de productie mijn nummer. Ze zeiden dat ze me konden gebruiken voor nog een andere scène, die zou plaatsvinden in de Noxx. Ook hier was ik figurant. We werden allemaal netjes in het pak gestoken om naar een bokswedstrijd te gaan kijken. En we moesten champagne drinken. Alleen: ik drink geen alcohol, dus ik moest doen alsof. Als dat niet acteren is! (lacht)"





Je mocht later ook nog meedoen in een actiescène?

"Dat was de apotheose van een geweldige ervaring. Het was een korte, maar krachtige scène waarin we geconfronteerd worden met een rivaliserende drugsbende. Het eindigt in een vuurgevecht waarbij ik uiteindelijk doodgeschoten wordt. Ik kreeg zo'n speciaal toestel met ontploffende verfbolletjes onder mijn T-shirt, erg spectaculair allemaal. Bilall zei me dat ze dit in één take wilden klaren omdat het allemaal zo technisch was. Het zou heel wat tijd vergen om de scène over te doen. En 'helaas', het is in één take gelukt - ik had het graag nog een tweede keer gedaan. Maar anderzijds ben ik ook trots op het feit dat ze met die ene take al tevreden waren. Achteraf was ik geëmotioneerd. Niet alleen omdat het meteen het einde van mijn ervaring was, maar ook omdat ik besefte dat zulke scènes ook dagelijkse realiteit zijn. Denk maar aan de hele war on drugs in Antwerpen. Vaak lezen we over schietpartijen in de straten. Best heftig allemaal."





En de toekomst, wat brengt die?

"Ik hoop dat deze film het startpunt mag zijn van een carrière als acteur. Stiekem hoop ik op een rolletje in hun nieuwste film Beverly Hills Cop 4, aan de zijde van acteur Eddie Murphy. Stel je voor... Binnenkort schrijf ik me ook in voor enkele castings, en dan zien we wel. Als dat niet lukt, dan word ik kok in een grootkeuken. Dat is ook een vorm van mensen entertainen, maar dan met lekker eten."





De première van 'Patser' is voor maandag, in Kinepolis Antwerpen. Ga je kijken?

"Ik zal er zijn! Ik ben superbenieuwd naar het resultaat, want ik heb de film zelf nog niet gezien."