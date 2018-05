"Eerst Bolleke drinken en frietje steken" ULTRALOPERS ZIJN THUIS NA 591 MARATHONS VOOR GOEDE DOEL DAVID ACKE

14 mei 2018

02u34 0 Antwerpen Twee jaar, 591 marathons en 25.000 kilometer later zijn ultralopers Weking Van Reeth (36) en Sebastiaan Vandermolen (36) weer thuis in Antwerpen. De twee liepen van Alaska tot het zuidelijkste punt van Argentinië voor het goede doel To Walk Again.

Weking Van Reeth, Sebastiaan Vandermolen en partners Liesbeth Balemans en An Wouters landden vrijdag in Zaventem na een avontuur van twee jaar. Zaterdag kwam het viertal in Antwerpen toe na 25.000 kilometer lopen van Alaska tot het zuiden van Argentinië.. Het hoeft niet te verbazen dat ze dat al lopend deden met in hun kielzog zo een 150-tal vrienden, familie en supporters. "De laatste marathon van Zaventem naar Antwerpen was zeker niet de zwaarste maar wel de emotioneelste. Momenteel leven we nog op adrenaline is het allemaal moeilijk te vatten. Ik denk dat het straks pas allemaal zal doordringen na een paar pintjes", vertelt Sebastiaan net na aankomst op de Grote Markt. De laatste marathon werd opgedeeld in vier etappes met stops in Eppegem, Mechelen, Kontich en Berchem.





Met hun huzarenstukje wilden Weking en Sebastiaan geld inzamelen voor To Walk Again. Momenteel staat de teller op 15.000 euro. "We gaan resoluut voor de 25.000 euro. Per kilometer één euro. Maar eerst gaan we even genieten en tijd nemen om te recupereren," lacht Weking. "Een Bolleke drinken en een frietje steken", vult Sebastiaan aan.





Steun partners

Hun partners hebben hun ultralopers van in begin tot het einde ondersteund. "Wij zorgden voor de mentale steun maar evengoed voor de logistieke steun. We zorgden voor aangepaste voeding en masseerden hun benen. En dat twee jaar lang in een caravan", vertelt Liesbeth, de partner van Weking.





Afzien in Seattle

De meest memorabele route was die in Seattle. "Niet omdat dat de mooiste route was om te lopen maar wel de zwaarste. We hadden het plan opgevat om die route waar je normaal drie dagen over doet, in één dag af te ronden. 95 kilometer in totaal. Op die manier gunde we onszelf enkele dagen extra rust. Viel dat even tegen", lacht Weking. "De route liep door een nationaal park en was heel heuvelachtig. Dat hadden we niet voorzien. We hebben enorm afgezien die dag. Maar achteraf voelden we ons onoverwinnelijk."





En wat nu?





"Rusten, de familie opzoeken en daarna nog wat ultra's lopen (wedstrijden van 50, 100 of 1.000 kilometer). En misschien opnieuw een job gaan zoeken. Want na zo een lange afwezigheid heeft nog maar een van ons vier werk. Maar dat is voor later", klinkt het bij de avonturiers. Daarna trok de hele karavaan naar Café De Pelikaan onder begeleiding van een fanfare om Weking, Sebastiaan, An en Liesbeth hun verdient Bolleke in te schenken.