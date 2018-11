“Eén op drie bij politie ziet iets door de vingers” Enquête bij duizend medewerkers van politie Antwerpen Patrick Lefelon

29 november 2018

05u55 0 Antwerpen De Antwerpse politie kwam de voorbije jaren negatief in het nieuws met schandalen van agenten die illegalen afpersten en racistische commentaren deelden op sociale media. Volgens professor Jeroen Maesschalck, die samen met twee onderzoekers via een online enquête 1.044 medewerkers (39,8 % van het totaal) ondervroeg, komen uit dat onderzoek geen heel grote problemen met de integriteit van de Antwerpse politie aan het licht. Ernstige schendingen, zoals dure cadeaus aannnemen, te veel geweld gebruiken of onterecht vertrouwelijke informatie delen, komen zelden voor. Al blijft elk geval er één te veel natuurlijk.

Professor Jeroen Maesschalck (KU Leuven): “De resultaten tonen de perceptie van de medewerkers die de enquête hebben ingevuld. Om een echt volledig beeld te krijgen, zouden deze cijfers moeten samengelegd worden met andere cijfers, bijvoorbeeld over klachten van burgers, interne onderzoeken, ervaringen van vertrouwenspersonen of tuchtsancties.”

De onderzoekers zien geen indicaties van een zwijgcultuur binnen de Antwerpse politie. “Wie een collega iets fout ziet doen, zegt dat hij hem of haar daar meestal op aanspreekt.” De rechtstreekse dienstchef, meestal een hoofdinspecteur, kan medewerkers nog beter ondersteunen in het aanspreken als hij voldoende steun van de leiding krijgt.

Veel verleidingen

“Zeker in een stad als Antwerpen waar er voor politie permanent verleidingen zijn in horeca of bedrijfsleven, blijft waakzaamheid geboden. Meer controle en sancties is niet altijd het beste. De leiding moet zijn medewerkers beschermen tegen verleidingen en hen ondersteunen in het omgaan met lastige situaties.”

De politiemensen signaleren wel ruimere problemen zoals het onterechte ziekteverzuim (35,2 % ziet het af en toe bij zijn collega’s) of pesterijen door collega’s (18,6 % was al eens slachtoffer).

Wie een collega iets fout ziet doen, zegt dat hij hem of haar daar meestal op aanspreekt Onderzoeker Jeroen Maesschalck

Professor Maesschalck: “Dat lijken misschien hoge scores maar deze cijfers liggen in de lijn van die van andere organisaties, al kan dit natuurlijk beter en blijft preventie heel belangrijk.”

Aanbevelingen

De Antwerpse politie is bezig de aanbevelingen van de enquête om te zetten in maatregelen. Woordvoerder Willem Migom: “Zo zijn er acties ondernomen om het leiderschap te versterken en is integriteit belangrijker geworden bij evaluaties van stagiairs. Het personeelsblad heeft dan weer extra aandacht aan de functie van vertrouwenspersonen, want die waren bij veel mensen niet goed gekend.”