"Echte sinjoren zijn een uitstervend ras" STADSGIDS ZOEKT ZWANGER KOPPEL GEBOREN ANTWERPENAREN DIETER LIZEN

05 september 2018

02u37 0 Antwerpen De sinjoren, zeg maar de echte Antwerpenaren van geboorte, zijn een uitstervend ras. Daar wil stadsgids Tanguy Ottomer een stokje voor steken. Hij zoekt een Antwerps koppel in blijde verwachting, waarvan beide partners ook zelf nog in het gebied tussen Leien en Schelde geboren zijn.

Sinjoren zijn een zeldzaamheid geworden en daar wil stadsgids Tanguy Ottomer iets aan doen. Maar wie mag zich eigenlijk een sinjoor noemen? "De bijnaam 'sinjoren' danken de Antwerpenaren eigenlijk aan de Spaanse bezetter tijdens de Tachtigjarige Oorlog (de godsdienstoorlog tussen katholieken en protestanten die duurde van 1568 tot 1648, red.). Voorname lieden werden toen aangesproken met het Spaanse 'señor', wat zoveel betekent als '(deftige) heer'", zegt Tanguy. "Bovendien beschouwt men in 't stad enkel mensen van wie de ouders of zelfs de voorouders in Antwerpen geboren zijn als een volbloed 'sinjoor'".





Je mocht ook niet eender waar in Antwerpen geboren zijn, maar wel in het gebied tussen Leien en Schelde, begrensd door het Eilandje en het Zuid, binnen de Spaanse omwalling dus. Sinjoren zijn intussen een zeldzaamheid omdat de laatste materniteit in de binnenstad, in de Pieter Van Hobokenstraat de deuren sloot in 1985. "Wij zijn met zeven kinderen thuis. Op de laatste twee na, een tweeling, zijn we allemaal in de Pieter van Hobokenstraat geboren. Daar was mijn moeder, een echte sinjoor ook fier op", zegt Tanguy. "Door een fusiegolf in de ziekenhuissector verdween het moederhuis echter en het gebouw werd omgevormd tot het rust- en verzorgingstehuis Onze Lieve Vrouw van Antwerpen. De laatste sinjoren zijn dus ofwel minstens 34 jaar oud, ofwel zijn ze thuis geboren. Ik doe nu een poging om opnieuw wat sinjoren 'te kweken'".





Via sociale media zoekt de stadsgids koppels die zelf in 2000 Antwerpen geboren zijn, in verwachting zijn of een kinderwens hebben én hun kindje thuis willen laten geboren worden. "Ik ben bereid om de extra kosten voor een thuisbevalling op mij te nemen. Ze kunnen zelfs de bevalling bij mij thuis laten doorgaan als ze dat willen. Ik ga trouwens aan de stad vragen of het niet op het stadhuis kan. Ze zijn dat gebouw toch helemaal aan het herinrichten, waarom kan er dan geen verloskamer bij? Ik denk dat de burgemeester de sinjoren in elk geval genegen is".





De oproep werd nog maar pas gelanceerd, maar Tanguy kreeg al flink wat reacties binnen. "Jammer genoeg vooral van single sinjoren, op zoek naar iemand om kinderen mee te maken. Misschien kan ik binnenkort ook een datingbureau voor sinjoren beginnen?".