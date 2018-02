"Drugsclans mogen geen dag meer gerust zijn" HET NIEUWE STROOMPLAN TOEGELICHT IN 6 VRAGEN PATRICK LEFELON

22 februari 2018

02u39 0 Antwerpen Met veel toeters en bellen is woensdag het 'Stroomplan' voorgesteld. Er komt een taskforce van federale en lokale politie, aangevuld met sociale inspectiediensten. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon: "Alle beschikbare informatie moet binnen die Taskforce worden samengebracht. Alleen zo kunnen wij Antwerpse drugsclans die hand- en spandiensten leveren aan de internationale kartels, klissen."

Vanwaar komt de naam Kali-team?

Burgemeester Bart De Wever: "De naam Kali is die van de hindoegodin die boze geesten bestrijdt maar ook met een knipoog naar de Colombiaanse stad Cali waar drugskartels erin slaagden op alle niveaus te infiltreren. Daar zijn we in Antwerpen gelukkig nog lichtjaren van verwijderd. Maar de gigantische volumes cash geld van drugsbendes zorgt er wel voor dat zij bepaalde buurten en gemeenschappen ontwrichten. Voor heel wat jongeren biedt zich een parallel leven in de drugswereld aan waar zij snel rijk kunnen worden in de plaats van hard te knokken om kansen te grijpen. Het Kali-team moet net dat bestrijden."





Wat zijn 'Smart Seals'?

Minister Johan Van Overtveldt: "De douane gaat verdachte containers markeren met Smart Seals. Deze 'slimme douanezegel' is een apparaat dat radiosignalen uitstuurt. Zodra een verdachte container wordt verplaatst, krijgt de douane een signaal en gaat een patrouille erachter aan. De douaniers krijgen ook 10 man extra voor de opsporingsdienst en nog eens 24 voor ondersteunende taken. Verder wordt de mobiele scanner van de douane, die om de haverklap stuk is, vervangen en komt er ook een tweede backscatter. Dat is een toestel dat de inhoud van de container met röntgenstralen kan controleren, simpelweg door langs de container te rijden.





Wat betekent follow the money?

Minister Koen Geens: "Drugsbendes investeren hun winsten niet enkel in België maar ook in bijvoorbeeld Marokko. Ik trek binnenkort naar Marokko voor de ondertekening van een samenwerking over verbeurdverklaringen. Alle eigendommen en banktegoeden in Marokko die door de Belgische justitie in beslag worden genomen, zullen dankzij dat akkoord voortaan altijd verbeurd worden verklaard. Dat wil zeggen dat de drugsbende ze definitief kwijt zal zijn."





Worden dokwerkers vanaf nu gescreend?

Staatssecretaris Philippe De Backer: "We moeten durven kijken naar de positie van de risicoprofielen binnen die drugstrafiek. Dokwerkers nemen daarbij een bijzondere plaats in. Sommigen worden omgekocht of zijn verbonden met criminele organisaties. Ik ben voorstander dat dokwerkers elk jaar opnieuw hun bewijs van goed gedrag en zeden moeten laten zien. Zo kan je de drugstrafiek van binnenuit ondermijnen. Het is goed dat de vakbonden zijn uitgenodigd om daarover te onderhandelen. Een betere screening van mensen zorgt ervoor dat de meerderheid van bonafide mensen veiliger kan werken."





Krijgt politie extra personeel?

Korpschef Stanny De Vlieger: "Het nieuwe Kali-team begint met 40 tot 50 mensen en groeit aan tot een tachtigtal manschappen. Federale politie (FGP) levert éénderde, lokale politie éénderde en de inspectiediensten ook éénderde. Voor onze FGP verwacht ik vooral ervaren mensen in het team te steken en hen binnen de FGP te vervangen door nieuwkomers. Minister Jambon heeft mij beloofd dat er extra mensen bijkomen. Hoeveel en wanneeris nog onbekend."





Wordt Oost-Vlaanderen stukje Antwerpen?

Woordvoerder Ken Witpas van het parket: "Het havengebied op Linkeroever behoort tot het gerechtelijke arrondissement Dendermonde. De procureurs stellen een groep van magistraten van de twee arrondissementen Antwerpen en Dendermonde samen die over het hele havengebied, zowel linker- als rechteroever, kunnen optreden. De drugsonderzoeken uit de haven zullen wel exclusief door de rechtbanken van Antwerpen worden beoordeeld. Voorts wordt nauw samengewerkt met het parket - generaal, het Federaal Parket en Justitie in het buitenland met in het bijzonder het openbaar ministerie in Rotterdam.