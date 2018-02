"Drugs hingen er zelfs in de bomen" POLITIE CONTROLEERT VOORTAAN IEDEREEN OP DUINPLAK PATRICK LEFELON

19 februari 2018

02u39 0 Antwerpen Duinplak, een pleintje met speeltuin in Antwerpen-noord, raakt maar niet drugsvrij. De ergste wantoestanden - zoals zakjes drugs aan de takken van de bomen - zijn wel verholpen maar dealers blijven er rondhangen. De politie heeft van burgemeester De Wever toelating gekregen om twee maanden lang systematisch identiteitscontroles uit te voeren.

Duinplak is het pleintje op de hoek van de Lange Zavelstraat en de Duinstraat, op de grens van de wijken Seefhoek en Stuivenberg. Het speeltuintje voor kinderen tot 7 jaar is eind vorig jaar vernieuwd. Vlakbij ligt een grote school, een sociaal centrum en een rusthuis.





Toch lopen buurtbewoners, en zeker ouders met kinderen, in een grote boog om de Duinplak heen om niet lastig te worden gevallen door drugsdealers. Het plein ziet er vaak niet uit: speeltuigen of banken werden vernield, er lag veel vuilnis en soms waren de drollen op de grond niet van honden afkomstig.





De politie vond na tips van bewoners de meest originele verstopplaatsen voor drugs. Zakjes weed of coke werden verstopt in de randen achteraan verkeersborden, in verluchtingsgaten van een gebouw of op de banden van een geparkeerde auto. Eén keer zaten drugs in een zak vastgeknoopt aan de takken van een boom.





Woordvoerder Johan Vermant van burgemeester De Wever: "Als ouder wil je niet in een speeltuin lastig gevallen worden door een bedelende junkie. De bejaarden uit het rusthuis durfden zelfs helemaal niet meer buitenkomen. Het wijkteam van de politie deed wat het kon en dat leverde in 2017 meer dan honderd processen-verbaal op, vooral voor drugs. Toch kwamen dealers altijd weer terug."





Camera's beschadigd

De politie leverde eind vorig jaar een rapport over Duinplak af aan burgemeester De Wever. De drugsoverlast bleef aanhouden. Woordvoerder Johan Vermant: "De politie heeft wel enkele camera's in de buurt maar die worden geregeld afgeplakt of beschadigd. Daarom heeft de politie van de burgemeester de toelating gekregen om systematisch iedereen te controleren op en rond Duinplak. Die toelating geldt tot eind februari." Sinds 1 januari zijn 171 mensen op Duinplak gecontroleerd. Daarvan werden er 25 gearresteerd en werden er 13 opgesloten in de gevangenis. Dat zijn meestal drugsdealers die ook illegaal in het land zijn. De politie stelde 64 processen-verbaal op waarvan 35 voor drugsfeiten en 19 voor illegaal verblijf.





Bij fouillering werd 56 gram hasj, 7,6 gram heroïne, 4,4 gram cocaïne en 212 gram marihuana gevonden. Dealers moesten ook 2.621 euro aan drugsgeld en 29 gsm's afgeven.





Woordvoerder Johan Vermant: "Duinplak moet in deze dichtbevolkte buurt terug een aangename plek worden waar kinderen en hun ouders onbezorgd kunnen zitten en spelen. Dit soort acties zijn uitzonderlijk maar niet uniek. Vorig jaar hield de politie ook al verhoogd toezicht in het Schipperskwartier. Zo geven wij het signaal dat iedereen met slechte intenties moet opkrassen."