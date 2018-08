"Dromen van Europese titel in eigen stad" EK HOCKEY 2019: TRIBUNE VOOR 8.000 MAN OP SPORTCENTRUM WILRIJKSE PLEIN PHILIPPE TRUYTS

29 augustus 2018

02u32 0 Antwerpen Voor hét Antwerpse sportevenement van volgende zomer moet je op het Wilrijkse Plein zijn. Voor het EK Hockey van 16 tot 25 augustus verrijst een tijdelijk stadion van 8.000 zitjes. De site krijgt nadien een permanent, kleiner stadion en moet het kloppend hart worden van de steeds populairdere hockeysport.

De Red Lions (mannen) en Red Panthers (vrouwen) gaan in eigen land resoluut voor de Europese titel na een verloren finale in 2017. Nooit zal de motivatie zó groot zijn geweest. Vraag het maar aan aanvaller Thomas Briels (31), een van de vele Antwerpenaren in de nationale ploeg. "Ik woon aan de Troonplaats op 't Zuid, op 5 minuten fietsen van het Wilrijks Plein. Ik ga er vaak joggen en ben peter van Olympia HC, de nieuwe hockeyclub die daar is opgericht. Dan mag je wel spreken van een groot thuisvoordeel. Goud pakken zou een bekroning zijn van het harde werk binnen het Belgische hockey in het voorbije decennium."





Olympia HC

Voor sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) brengt het toernooi hockey terug thuis in Antwerpen. "Clubs als Beerschot en Antwerp zijn uitgeweken, maar nu is er Olympia HC op het Wilrijkse Plein. Het aantal leden groeit snel, we zitten al boven 150. Voor de organisatie van het EK Hockey trekt de stad 200.000 euro uit. Maar voor het hele sportcentrum - met terreinen voor rugby, korfbal, voetbal en hockey, plus vier cafetaria's, een clubhuis en kleedkamers - hebben we 8,5 miljoen euro geïnvesteerd. Het Wilrijkse Plein krijgt ook een 'Centre of Excellence' om het hockey in ons land nóg sterker te maken. Daar trekken we als stad 800.000 euro voor uit. Hoeveel zitjes het latere, definitieve hockeystadion zal tellen, is nog niet beslist", aldus Van Campenhout.





De Red Lions zijn wereldtop en dus lijkt het vreemd dat België geen nationaal hockeystadion heeft. "We zijn het enige land in de top-10 van de wereld in die situatie", zegt bondsvoorzitter Serge Pilet. "De clubs hebben het geld niet om zo'n stadion te bouwen en te onderhouden. Maar voor een EK Hockey moet je 8.000 toeschouwers kunnen ontvangen. De ruimte daarvoor vind je niet zomaar. Gelukkig is er het Wilrijkse Plein."





Het EK Hockey is met de Ronde van Vlaanderen (7 april) het meest prestigieuze sportevent volgend jaar in Antwerpen. De stad haalde ook het EK Volleybal (september) naar de Lotto Arena. Dat wordt wel door verschillende landen georganiseerd. "Grote toernooien zijn een gouden zaak voor onze citymarketing", stelt Van Campenhout.





Info en tickets: www.belfiuseurohockey.be.